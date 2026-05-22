Más de 3.300 opositores se presentan en Córdoba a las 18.000 plazas de empleo público de la Administración del Estado

Un total de 3.338 aspirantes se presentan este sábado en Córdoba a las pruebas para obtener una de las 17.986 plazas de empleo público en la Administración del Estado que se celebran simultáneamente en 26 provincias y a las que se presentan un total de 152.149 personas en España, según consta en la Resolución de 18 de diciembre de la Secretaría de Estado de Función Pública.

Según ha informado la subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, de los opositores admitidos a participar en estos procesos selectivos en todo el territorio nacional, el 65,3% son mujeres, y un 30% se encuentran en la franja de edad que va desde los 36 a 45 años; seguidos muy de cerca por quienes tienen entre 26 y 35 años, así como de quienes están entre los 46 y 55 años. El examen tendrá lugar simultaneamente en 26 provincias españolas, este sábado, a las 10.00 horas.

Plazas de ingreso libre y de promoción interna

Las plazas son tanto para ingreso libre como para promoción interna de los siguientes cuerpos: gestión de la Administración Civil del Estado, gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, cuerpo general administrativo de la Administración del Estado, técnicos auxiliares de Informática y del cuerpo general auxiliar de la Administración del Estado.

A los opositores que acceden por el cupo de reserva de discapacidad del 10%, se les han autorizado 1.872 adaptaciones de tiempo y medios, que van desde lupas, tiempos alargados, barreras arquitectónicas, lenguas de signos, letras ampliadas, asistentes de lectura, etcétera

La Comisión Permanente de Selección del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) será la encargada de la realización de dichas pruebas. La misma está compuesta por 47 miembros (una presidenta y un secretario y 45 vocales) distribuidos en 5 unidades o subunidades de evaluación (una por cada cuerpo), que han elaborado los ejercicios y determinado los posteriores criterios de valoración de los mismos. En sus manos está también la confidencialidad que debe mantenerse durante todo el proceso, asegurando una corrección totalmente anónima de los exámenes, ha recordado la Subdelegación.

Para la organización de esta convocatoria han alcanzado acuerdos con 32 universidades e institutos de Educación Secundaria para utilizar más de 98 dependencias.

Control de seguridad y prevención del fraude

El dispositivo organizativo incorpora también un refuerzo específico de las medidas de seguridad, control de identidad y prevención del fraude. Según detalla la nota, el INAP ha previsto medios técnicos y humanos especializados para la supervisión de los ejercicios, la detección de dispositivos no autorizados, la ordenación de accesos y permanencia en las aulas y la verificación de las condiciones de realización de las pruebas.

El Ejecutivo destaca que estas medidas "se apoyan en la cooperación interadministrativa, que permite ampliar las capacidades disponibles, reforzar la coordinación territorial y asegurar criterios homogéneos de actuación en las distintas sedes, con el objetivo de preservar la integridad de los ejercicios y garantizar la igualdad de condiciones entre las personas aspirantes".