Emergencias
¿Ves humo en Córdoba por Rabanales y Las Quemadas? No te preocupes, este es el motivo
El servicio andaluz de extinción de incendios forestales se prepara para el verano
El servicio de emergencias 112 Andalucía está recibiendo en la mañana de este jueves numerosas llamadas alertando de un fuerte olor a humo en algunas zonas de Córdoba. La razón es un incendio, sí, pero controlado. Y es que como confirman fuentes del 112 a CÓRDOBA, el servicio de extinción de incendios forestales de Andalucía, el Infoca, está llevando a cabo un simulacro para prepararse ante una temporada donde los fuegos estarán muy presentes.
El simulacro se está llevando a cabo por la zona de Las Quemadas y del campus universitario de Rabanales. El humo generado en esta quema controlada es, además, visible desde distintos puntos de la ciudad. Los efectivos del Infoca se preparan así para el verano, la época en la que más incendios forestales se registran al sumarse al calor intenso un campo muy seco.
Labores preventivas para adelantarse al fuego
Las labores preparativas y preventivas de los bomberos del Infoca son habituales en estas semanas previas al inicio de la temporada de más calor. Ayer mismo, efectivos del Infoca realizaron una "quema prescrita" sobre una parcela cubierta por pastos, matorral y arbustos, próxima a la urbanización de Santo Domingo.
El objetivo de esta práctica, ejecutada de forma controlada sobre una superficie de dos hectáreas en zona de interfaz urbano-forestal, es prevenir incendios forestales. Con ella se eliminó el combustible vegetal presente en la ladera que desciende desde la zona de la urbanización, "lo que evitaría que, en caso de un incendio forestal, hubiese un impacto directo de las llamas contra la primera línea de viviendas", según explicaron ayer desde la Junta de Andalucía.
Además del Infoca, en este tipo de intervenciones también suelen intervenir bomberos del servicio municipal. Con ello, los efectivos municipales también reciben formación en este tipo de fuegos para prestar colaboración en las extinciones de futuros incendios de este tipo.
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