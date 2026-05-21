Vecinos de Poniente reclaman un parque infantil y zonas verdes en la plaza Matías Prats tras el incendio del tiovivo

El incendio de una atracción infantil en la plaza de Matías Prats ha reactivado una reivindicación vecinal que lleva más de un año sobre la mesa. La Asociación Vecinal Los Califas, del barrio de Poniente, ha reclamado la transformación tanto de este espacio como de la cercana plaza del Zoco, para convertirlos en un parque con zonas verdes y áreas de juegos para niños.

El colectivo ha recordado que la mejora de la plaza de Matías Prats ya formaba parte de las propuestas del plan estratégico Situación y Mejora de los Espacios Públicos del Distrito Poniente-Sur, presentado en abril del pasado año. Entre sus propuestas se incluía la reforma tanto de esta plaza como de la cercana plaza del Zoco, dos espacios que, según la asociación, "necesitan una intervención urgente para ser más habitables, seguros y adaptados al cambio climático".

Más sombra, arbolado y zonas de descanso

La AV Los Califas plantea una actuación integral que incluya el adecentamiento de los espacios, la instalación de bancos, más arbolado, zonas de tierra ajardinadas, áreas de sombra mediante entoldado, reposición del enlosado y renovación del mobiliario urbano.

La asociación también propone crear un parque infantil seguro en el lugar ocupado por la atracción calcinada, un tiovivo que ha estado durante años, primero en la plaza del Zoco y luego en la de Matías Prats, así como naturalizar la fuente, ajardinar su entorno, regular los espacios ocupados por veladores y establecer un plan continuado de limpieza y mantenimiento.

La reivindicación cuenta, además, con el apoyo de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, según ha indicado la propia asociación a través de una nota de prensa.

Recreación virtual de la propuesta de la asociación vecinal Los Califas para convertir en un parque con área infantil la plaza de Matías Prats. / CÓRDOBA

Una plaza pensada para mayores, infancia y convivencia

Los Califas subraya que el plan estratégico del distrito Poniente-Sur nació con el objetivo de mejorar la vida diaria del vecindario. Entre sus líneas principales, el colectivo destaca la necesidad de “afrontar los efectos del cambio climático” ampliando las zonas de sombra y descanso, así como de facilitar la estancia, la relación y el esparcimiento de los vecinos.

La asociación también incide en la importancia de atender las necesidades de las personas mayores y de la población infantil, dos colectivos que, según sostiene, se encuentran en desventaja a la hora de acceder, moverse y disfrutar de este espacio público.

Los Califas también pide la retirada inmediata de los restos de la atracción infantil incendiada, al considerar que "suponen un peligro evidente y dañan la imagen y la seguridad" de esta zona de Córdoba. El colectivo recuerda que dicha instalación ya había generado quejas vecinales por la falta de control en su uso e incluso por posibles problemas de salubridad pública.