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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La futura ampliación de El Cabril, las demandas vecinales en Poniente tras el incendio del tiovivo y las primeras tensiones internas en el PSOE andaluz tras el 17M centran la actualidad de este jueves 21 de mayo

Pedro Sánchez, con la candidata socialista, María Jesús Montero, en el mitin de cierre de campaña en Sevilla.

Pedro Sánchez, con la candidata socialista, María Jesús Montero, en el mitin de cierre de campaña en Sevilla. / María José López / Europa Press

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Las obras de ampliación de El Cabril arrancarán en 2027 con la construcción de una nueva plataforma destinada a garantizar la continuidad de la instalación durante las próximas décadas. Es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 21 de mayo, en el que también recogemos las reivindicaciones de los vecinos de Poniente, que exigen un parque infantil y nuevas zonas verdes en la plaza Matías Prats tras el incendio del tiovivo instalado en este espacio. Además, la resaca electoral del 17M sigue marcando la actualidad política andaluza, con un grupo de militantes del PSOE que ya pide una “renovación” inmediata del partido y la convocatoria de elecciones generales.

Además, destacamos estas otras noticias:

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