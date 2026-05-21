El embalse de Iznájar, el mayor de Andalucía, roza el lleno por primera vez en más de una década tras un año hidrológico excepcional que ha cambiado por completo el escenario de sequía en la provincia. Es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 21 de mayo, en el que también repasamos el amplio calendario de obras que afrontará Córdoba durante el verano, con cerca de una veintena de actuaciones previstas en grandes avenidas aprovechando la reducción del tráfico en los meses estivales. Además, analizamos la conexión cordobesa de la trama de empresas vinculada al amigo de José Luis Rodríguez Zapatero investigada por canalizar supuestas comisiones relacionadas con Plus Ultra

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