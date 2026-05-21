Menos tráfico, más obras: Córdoba afronta en verano una veintena de actuaciones en grandes avenidas

Es habitual que con el bajón de actividad que vive Córdoba en verano, las administraciones, sobre todo el Ayuntamiento, aprovechen para acometer ciertas obras que, en otra época, causarían mayores molestias. El Plan Asfalto municipal es uno de los grandes ejemplos de estas actuaciones, pues permite actuar en avenidas y calles que normalmente suelen acumular mucho tráfico y que, de otra manera, supondrían alterar el día a día de los cordobeses. Dejando a un lado las actuaciones que están en marcha desde hace tiempo, como puede ser, por ejemplo, la obra de la ronda Norte, la ciudad afronta en torno a una veintena de obras en sus principales calles y avenidas durante los meses estivales.

Instalación de asfalto fonoabsorbente en más de una docena de avenidas

Está previsto que para los meses de verano estén activas en torno a 15 obras dentro del Plan Asfalto 2025-2027 que lidera la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento. Para la anualidad 2026-2027, y según informó en su día el delegado del ramo, Miguel Ruiz Madruga, el citado plan incluye el arreglo de hasta 113 calles, pero con distintas intervenciones. Las primeras en acometerse, que serán las que estén en marcha este verano, serán las que se localizan en grandes avenidas de la ciudad. En este caso, se trata del lote 1 del contrato, adjudicado en marzo de este año. Aquí, el asfaltado de las avenidas se hará con asfalto fonoabsorbente o fonorreductor, que ya funciona en el Vial Norte, la avenida de América o el Paseo de la Victoria.

Arreglo de grandes avenidas durante este verano. / RAMÓN AZAÑÓN

Las obras del Plan Asfalto que estarán en marcha este verano

Las obras del Plan Asfalto que primero se acometerán, como ya anunció Ruiz Madruga, serán las de las grandes avenidas. Pertenecen al lote 1 del contrato y tienen una duración prevista de cuatro meses. En este caso, la intervención que asfaltará más metros cuadrados con ese material fonorreductor será la que acometerá Infraestructuras en la avenida del Aeropuerto, ya que se actuará en 36.560 metros cuadrados. Lo habitual en este tipo de intervenciones, y como ya se ha hecho en otras zonas de la ciudad, no es el cortar por completo las avenidas, sino ir cerrando carriles, colocando el asfalto, reabrir esos carriles y cerrar el siguiente.

La avenida del Aeropuerto es donde mayor superficie se asfaltará. / CHENCHO MARTÍNEZ

La otra gran actuación en cuanto a espacio de intervención será la que se lleve a cabo en la avenida de Libia. Aquí, según el Plan Asfalto, la obra abarcará un total de 35.838 metros cuadrados. Teniendo en cuenta que el Plan Asfalto se divide por distritos e intenta llegar a todos ellos, los ya citados se localizan en Poniente Sur (avenida del Aeropuerto) y Levante (avenida de Libia).

Obras en verano en los distritos Centro y Noroeste

El distrito Centro es el que acumula mayor número de actuaciones en general junto con Noroeste, con cuatro obras previstas en cada uno. En el caso del Distrito Centro, se actuará instalando asfalto fonoabsorbente en la avenida República Argentina (19.865 metros cuadrados), plaza de Colón (7.604 metros), vía lateral de República Argentina (4.245) y glorieta Medina Luna (1.552).

En la avenida de República Argentina se asfaltarán un total de 19.865 metros cuadrados. / CHENCHO MARTÍNEZ

Con respecto a las actuaciones en el Distrito Noroeste, sumarán un total de 26.193 metros que se dividen en 11.274 metros en la avenida Arroyo del Moro, 6.781 en Cañito Bazán, y 4.495 y 3.643 en las vías laterales de cada una de ellas.

Obras en avenidas del Distrito Sur

En cuanto al Distrito Sur, se ejecutarán hasta tres intervenciones. Por un lado, se actuará en 8.015 metros cuadrados de la carretera de Castro, en 6.548 de la avenida de Granada y 2.233 metros de la plaza de Andalucía.

Escultor Fernández Márquez, en el Distrito Norte-Sierra, está incluida en el Plan Asfalto. / CHENCHO MARTÍNEZ

Y a las ya citadas habría que añadir el tramo urbano de la N-437, es decir, de la carretera del Aeropuerto, donde se asfaltará una superficie de 5.572 metros cuadrados; y la intervención en Escultor Fernández Márquez (distrito Norte-Sierra) que abarcará un total de 5.374 metros cuadrados.

Actuaciones en materia de accesibilidad y en plazas de la ciudad

Más allá del Plan Asfalto, se espera que para verano también estén iniciadas otras tantas obras que vendrán a mejorar plazas de la ciudad y a hacer más accesibles algunas calles. Dentro de todas las intervenciones de creación de itinerarios accesibles que lleva a cabo el Ayuntamiento, para este verano debería estar en marcha (y prácticamente acabarse) la intervención en este sentido en la barriada de Cañero. El contrato se formalizó con Obra Civil Cordobesa este mes de mayo y el plazo de ejecución es de cuatro meses.

Vista de viviendas del barrio de Cañero desde la iglesia. / ÓSCAR BARRIONUEVO

También estará en obras la calle Marruecos, en el barrio de Ciudad Jardín. Esta intervención, que costará algo más de 250.000 euros, tiene una duración de tres meses y medio y el contrato se formalizó en abril, también con la empresa Obra Civil Cordobesa. Al listado de obras estivales se pueden añadir, además, el arreglo de acerados en la calle Névalo, de la barriada de Villarrubia, o el cambio de la solería en la plaza de Matías Prats.