La temporalidad y los sueldos bajos, el lastre del empleo en Córdoba según el último informe de CCOO

CCOO ha advertido de que la temporalidad y los bajos salarios continúan siendo los principales problemas del mercado laboral cordobés, según recoge el Informe de la Situación del Mercado Laboral de Córdoba 2025 presentado por la secretaria de Empleo del sindicato, Ana Belén Acaiña.

El estudio subraya que Córdoba ha sido la única provincia andaluza en la que ha descendido el número de personas ocupadas durante 2025, con una caída del 0,8 %, mientras que la tasa de paro ha aumentado hasta el 17,3 %. Esta caída se concentra en el empleo masculino, que bajó un -2'9% (172.380 hombres), mientras que el femenino creció un 1'8% (138.233 mujeres). Este comportamiento diverge del crecimiento del 3'0% de Andalucía, pero hay que mencionar que desde 2022, el número de ocupados ha crecido, de los 290.096 a los mencionados 310.614 en 2025.

Córdoba, la única provincia andaluza donde cayó el empleo en 2025. / MANUEL MURILLO

Aunque CCOO valora que la reforma laboral "ha contribuido a reducir la contratación temporal y aumentar los contratos indefinidos", la provincia mantiene una tasa de temporalidad del 21,3 %, superior a la media andaluza. Además, el sindicato alerta del peso creciente de los contratos fijos discontinuos, que representan el 57,5 % de la contratación indefinida.

Por sectores, el informe refleja descensos del empleo en agricultura, construcción y servicios, especialmente en comercio y hostelería, mientras que la industria y los servicios empresariales han mostrado una evolución positiva.

Brecha salarial de género

En materia salarial, Córdoba continúa por debajo de la media autonómica y nacional, con un sueldo medio anual de 19.488 euros. La brecha salarial de género alcanza el 24,7 %, ya que las mujeres perciben de media más de 4.000 euros menos al año que los hombres.

Acaiña ha defendido la necesidad de impulsar nuevas reformas laborales y políticas que permitan “dignificar el trabajo” y mejorar la calidad del empleo en una provincia marcada todavía por la precariedad, la desigualdad y los salarios bajos.