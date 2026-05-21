Hacemos Córdoba, el PSOE y el Consejo del Movimiento Ciudadano piden más control en la cesión de Caballerizas Reales

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba ha presentado alegaciones al expediente de cesión de Caballerizas Reales a la asociación Córdoba Ecuestre al considerar que el procedimiento necesita “más transparencia, más control público y mayores garantías” para proteger un espacio “que pertenece a todos”. Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Antonio Hurtado, por su parte, está valorando la posibilidad de acudir a la justicia después de haber reclamado sin éxito al secretario general del Pleno y al gobierno municipal información sobre la situación de Caballerizas tras el duro informe evacuado por los Bomberos sobre la seguridad del inmueble y el peligro de incendio.

Caballerizas Reales es un edificio histórico de titularidad municipal desde que el Ayuntamiento lo compró a su anterior propietario, el Ministerio de Defensa, que ahora va a ser cedido formalmente a Córdoba Ecuestre. Esta asociación, sin embargo, es la que explota el inmueble desde hace 15 años en precario.

Además de PSOE y Hacemos Córdoba, también se ha pronunciado sobre la cesión el Consejo del Movimiento Ciudadano exigiendo, entre otras cuestiones, que la visita de los cordobeses a Caballerizas se garantice y sea además gratuita, y que Córdoba Ecuestre informe a la Junta Municipal de Centro de sus actividades.

Alegaciones de Hacemos

Entre las cuestiones planteadas por Hacemos Córdoba, destaca la exigencia de que el Ayuntamiento explique con más detalle cómo se va a controlar la actividad y las cuentas de la entidad concesionaria y cómo se garantizará que los beneficios obtenidos reviertan realmente en la conservación y mejora de Caballerizas Reales y en actividades de interés para la ciudad.

Imagen de un caballo en las Huertas de Caballerizas. / SÁNCHEZ MORENO

En sus alegaciones, Hacemos Córdoba advierte de que el pliego de cesión mantiene “demasiadas cuestiones sin respuesta clara” y critica el “oscurantismo” que, a juicio del grupo municipal, sigue existiendo en algunos aspectos relacionados con la gestión y el funcionamiento de la entidad concesionaria. “Estamos hablando de uno de los espacios patrimoniales más importantes de la ciudad y creemos que el Ayuntamiento debe garantizar desde el primer momento una supervisión clara y permanente”, recoge el escrito registrado.

La coalición también cuestiona la duración prevista para la concesión, fijada inicialmente en 75 años, al entender que se trata de “un plazo excesivamente largo” para un espacio de semejante valor patrimonial “sin que antes se hayan reforzado suficientemente los mecanismos de control y seguimiento público”. Asimismo, el grupo municipal solicita revisar las condiciones económicas recogidas en el pliego, al considerar “absolutamente insuficiente” la garantía prevista y “muy reducido” el canon establecido en relación con el valor patrimonial y simbólico de Caballerizas Reales.

Hacemos Córdoba también insiste en la necesidad de aclarar el papel que mantiene el propio Ayuntamiento dentro de Córdoba Ecuestre para evitar cualquier tipo de duda sobre las responsabilidades derivadas de la gestión del recinto. Las alegaciones hacen referencia, por último, a los informes técnicos conocidos recientemente sobre el estado de las instalaciones y subrayan la importancia de garantizar “una conservación excelente y unas condiciones de seguridad adecuadas” en todo el complejo.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, la concejala Isabel Albás y el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, en Caballerizas Reales. / A.J. GONZÁLEZ

Dictamen del Consejo del Movimiento Ciudadano

El Consejo del Movimiento Ciudadano, por su parte, pide que se informe de la cesión a la Junta Municipal de Distrito Centro y que Córdoba Ecuestre les informe de manera periódica, y que, de producirse la cesión, deberá instalarse una señalética adecuada en vía pública que determine con claridad que sigue siendo un equipamiento público, de propiedad municipal, sometido a concesión y el tiempo de la misma. Asimismo, exigen garantizar la visita gratuita al edificio para personas residentes o nacidas en Córdoba, en horario suficiente compatible con la actividad ecuestre para poder disfrutar del valor monumental del edificio.

Además, el CMC pide que, en el proceso de elaboración del nuevo PGOM, se definia qué sucede sobre lo planteado en el PGOU actual respecto a un Plan Especial para Alcázar y Caballerizas y que podría afectar a esta cesión. Asimismo, se pide abrir el equipamiento a las aspiraciones compatibles con la actividad del edificio expresadas por la asociación vecinal Alcázar el Viejo, barriada que tiene expectativas de cubrir parte de sus necesidades de equipamiento e infraestructura en la zona, especialmente, de la Huerta. En todo caso, el CMC entiende que la cesión y la regularización que lleva pareja es "una labor positiva y muy favorable para el distrito y la ciudad, por lo que consideramos que debe seguir apoyándose desde las administraciones públicas".