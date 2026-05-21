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La Policía Local alerta de falta de agentes en la Feria de Córdoba: 277 llamamientos menos que en 2025

Los sindicatos en bloque critican la reducción de agentes locales para la próxima Feria de Córdoba, calificándola de insuficiente y comparándola con una tarde cualquiera en la ciudad, mientras que los responsables del área hablan de criterios "técnicos" y garantizan la seguridad

Agentes de la Policía Local en la Feria de Córdoba.

Agentes de la Policía Local en la Feria de Córdoba. / Manuel Murillo / COR

Irina Marzo

Noelia Santos

CÓRDOBA

Superado el conflicto laboral de la Policía Local durante las Cruces de Mayo, el problema regresa de cara a la Feria de Córdoba. Los sindicatos con representación en la Policía, Siplib, UGT, CCOO y CSIF, han remitido un escrito al delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, reclamándoles información sobre el dispositivo de seguridad de la Feria, que consideran insuficiente respecto a la participación de agentes locales en el mismo. "Resulta incomprensible e indefendible que la jornada de máxima afluencia de personas en el recinto ferial de El Arenal cuente con menor cobertura policial que una tarde convencional en la ciudad", dicen en el escrito al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA.

En dicho escrito, las secciones sindicales en bloque manifiestan "su profunda preocupación por la manifiesta falta de asunción de responsabilidades" por parte del delegado del área, y reclaman el informe técnico y sectorial que avale y justifique la viabilidad y seguridad ciudadana de afrontar la Feria 2026 con un menoscabo de 277 llamamientos respecto a 2025.

José María Bellido, junto al teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, informan sobre la puesta en marcha de la nueva sala de crisis de la Policía Local.

José María Bellido, junto al teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, informan sobre la puesta en marcha de la nueva sala de crisis de la Policía Local. / AJ González / COR

Qué dice el Ayuntamiento

Fuentes municipales aducen motivaciones "estrictamente técnicas" para organizar el dispositivo de este año y fruto de la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, recuerdan que ya se dijo que este año las labores de vigilancia del interior del recinto las asume la Policía Nacional, mientras que Policía Local se va a concentrar en los accesos y la seguridad de la ciudad.

Estas mismas fuentes explican que, por ejemplo, el miércoles de Feria, por la tarde habrá 56 policía de turno ordinario y 36 más de turnos extraordinarios, mientras que por la noche habrá 58 policías de turno ordinario y 40 de turnos extraordinarios, en total 98 efectivos la tarde y noche del miércoles.

Servicios sin agentes

Los sindicatos, por su parte, alertan de que la vigilancia que las patrullas de Policía Local en la seguridad interior del recinto quedará "muy comprometida" al haberse reducido de forma drástica la presencia de agentes. En concreto, cuestionan lo que ocurrirá con la vigilancia de el botellón, la venta ambulante, la venta de tabaco, la violencia contra la mujer o el control en el acceso a las casetas. "El cálculo es que habrá solo dos o tres patrullas de Policía Local en el recinto", aseguran desde los sindicatos.

Desmantelamiento de turnos

Asimismo, los sindictos exigen la justificación técnica y política del "desmantelamiento de los turnos de mañana, tarde y noche, justificando las diferencias entre los servicios necesarios entre 2025 y 2026, así como las diferencias dentro de este mismo año, concretamente en turnos de tarde y noche de ambos viernes y sábados". Por último, piden la entrega del desglose numérico detallado de los mandos asignados al dispositivo, concretando la cuantía de oficiales, suboficiales, inspectores, subinspectores e intendentes por días y turnos. "La seguridad de la ciudadanía de Córdoba y la integridad laboral de la plantilla de la Policía Local exigen una gestión con plenas responsabilidades y sin evasivas", añaden en su escrito.

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