Nace en Córdoba la Fundación Proyecto Victoria, una iniciativa solidaria para ayudar a personas vulnerables

La Fundación Proyecto Victoria se ha presentado este jueves en Córdoba como una nueva iniciativa social nacida desde el ámbito empresarial y profesional andaluz con un objetivo claro: acompañar y ayudar de manera directa a personas en situación de vulnerabilidad.

La entidad, constituida a finales del pasado año, tiene su sede en la calle Dionisio Ortiz Juárez, 1, en Córdoba, y está impulsada por ocho patronos procedentes de distintos sectores profesionales, entre ellos empresarios, directivos, juristas y especialistas del ámbito social. La nueva fundación ha sido presentada este jueves en un acto celebrado en su sede.

El proyecto surge a raíz de una historia real, cuenta uno de sus fundadores, Pedro Torres. Todo comenzó cuando conocieron a un inmigrante nigeriano que sobrevivía vendiendo pañuelos en un semáforo mientras vivía en condiciones precarias junto a su familia en un piso patera. Este hombre es el padre de Victoria, una niña con síndrome de West, una grave enfermedad neurológica.

Lo que empezó como una ayuda puntual a este hombre y su familia terminó convirtiéndose en una estructura organizada de apoyo social. Los impulsores del proyecto ayudaron inicialmente a este migrante a estabilizar su situación económica y avanzar hacia una inserción laboral estable. A partir de esa experiencia decidieron constituir una fundación capaz de replicar ese modelo de acompañamiento personalizado con otras personas.

Asistentes a la presentación de la Fundación Proyecto Victoria. / AJ González

"La idea es ayudar a personas concretas, con nombre y apellido, acompañándolas hasta que puedan recuperar estabilidad y autonomía", explica Torres. Con todo ello, la Fundación Proyecto Victoria trabaja en distintas áreas como salud, empleo, hogar, educación e inclusión social. Cada caso se estudia de forma individualizada mediante reuniones periódicas y visitas personales, priorizando las situaciones más urgentes, añade.

La entidad mantiene además un acuerdo de colaboración con Cáritas, organización que deriva parte de los casos sociales que actualmente atiende la fundación. Entre ellos se encuentra Carmen, una mujer de 56 años con una grave enfermedad oncológica y sin recursos suficientes, a la que la fundación acompaña actualmente con asesoramiento legal, apoyo sanitario y tramitaciones administrativas para mejorar su situación.

El patronato está integrado por profesionales de Córdoba, Puente Genil, Sevilla y Granada, entre ellos empresarios, directivos del sector financiero, especialistas en prevención de riesgos laborales o notarios. Además, cuentan con una red de colaboradores externos especializados en ámbitos jurídicos, sanitarios y sociales. Según explican sus responsables, la fundación prevé gestionar durante este año un presupuesto cercano a los 100.000 euros destinados íntegramente a proyectos de ayuda directa.