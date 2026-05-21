Miguel Ruiz Madruga, presidente de Sadeco, tras la concentración de la plantilla: "Respeto el planteamiento de los sindicatos, pero no lo comparto"

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha dicho este jueves que respeta, pero no comparte la opinión de los trabajadores de la empresa municipal de limpieza que protestaron el jueves pasado en el Pleno de Córdoba para denunciar la falta de negociación y el deterioro de la flota de vehículos. "Respeto muchísimo el planteamiento de los sindicatos, pero eso no quiere decir que lo comparta", ha dicho el edil del Partido Popular a preguntas de los medios de comunicación.

Ruiz Madruga entiende que después de lo ocurrido en el pleno, se hace necesaria una explicación más amplia para poner en contexto lo ocurrido y lo que ha hecho la empresa para sobreponerse al problema "puntual" derivado de la falta de camiones de carga lateral con compactadores para la recogida nocturna de la basura.

Los trabajadores de Sadeco protestan por su situación / Fabiola Mouzo

El edil ha recordado que hace un par de año se compraron 18 camiones de GNC, marca Mercedes, "que han dado muy mal resultado" y han terminado incluso retirados del mercado por la propia marca de coches. "De esos 18 vehículos, ocho están directamente en la casa Mercedes y no se prevé que tengan solución", ha explicado Ruiz Madruga. A esa circunstancia se sumó que otros 10 vehículos se averiaron por distintas circunstancias, por lo que "nos quedamos con siete vehículos para hacer un recorrido que habitualmente necesita 17", ha añadido.

Qué se ha hecho

En este sentido, Ruiz Madruga ha explicado lo que Sadeco ha hecho desde entonces y que ha consistido básicamente en poner en marcha un plan de urgencia para alquilar vehículos fuera de de los límites del contrato menor, mientras que llegan los vehículos nuevos que se han adquirido. En concreto, se espera que en junio -o quizá antes-, lleguen 20 vehículos de carga lateral con compactadores nuevos adquiridos por 9,5 millones. "Por tanto, ha sido un hecho bastante puntual. ¿A quién culpar? A nadie; es la mala suerte", ha insistido Ruiz Madruga.

Compromiso del gobierno local con Sadeco

En último lugar, el presidente ha insistido en que el compromiso del PP con Sadeco se demuestra con hechos, es decir, con los medios que se adquieren "y los hechos son que tenemos 20 camiones nuevos que nos vienen ya". "Los hechos demuestran el compromiso que tiene este gobierno municipal con una empresa que es el cuore de nuestro Ayuntamiento, presta un servicio esencial, un servicio básico y nosotros vamos a seguir cuidándola", ha concluido diciendo.