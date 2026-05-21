Medio siglo de ciencia en el hospital Reina Sofía: de 'El Experimental', pasando por los pioneros trasplantes hasta llegar al Imibic

El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) ha acogido este jueves un acto muy distinto a las sesiones científicas y formativas que allí se suelen desarrollar para recordar con emoción, en palabras de algunos de sus protagonistas, qué han supuesto 50 años de investigación en el ámbito de la salud en Córdoba.

En el encuentro 50 años de ciencia, enclavado en los actos del 50 aniversario del hospital Reina Sofía, se ha recordado cómo fueron los inicios de la investigación biomédica en el Reina Sofía, los cuales, según expuso el director gerente del hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, se remontan a principios de los años 80 con la puesta en marcha de la Unidad de e Investigación y Experimental, más conocido por El Experimental.

Celebración del acto '50 años de ciencia', presentado por las periodistas Isabel de Castro (Imibic) y Monte Mora (hospital Reina Sofía). / A.J. GONZÁLEZ

Un espacio que permitió desarrollar las primeras estructuras de investigación y facilitó la formación práctica de cirujanos, clínicos, enfermeras y otros especialistas. Una infraestructura de investigación vocacional y altruista, que poco a poco fue contribuyendo al desarrollo de diferentes avances médicos, entre los que se encuentran los trasplantes de corazón, hígado, páncreas y pulmón, en los que el Reina Sofía fue en muchos casos pionero a nivel andaluz o incluso nacional.

Pioneros en la investigación biomédica en Córdoba, en una foto de 2016. De izquierda a derecha, Rafael Guerrero, Francisco Pérez Jiménez, José López Miranda, María Francisca Molina, Pedro Aljama, Inés Carmen Rodríguez, José Luis Delgado y Mariano Rodríguez. / AJGONZALEZ

Los doctores Aljama, Velasco, Guerrero, Pérez Jiménez y Rodríguez, entre los pioneros de la investigación

Triviño ha hecho referencia a que unos años más tarde, en 1985, se constituyó la Comisión de Investigación, con facultativos como Pedro Aljama, Antonio Torres, Rafael Guerrero, Francisco Velasco, Francisco Pérez Jiménez o Mariano Rodríguez para ordenar y potenciar la actividad científica del complejo sanitario y sentar las bases del modelo investigador actual, Igualmente, un pilar fundamental en aquellos comienzos investigadores fue la enfermera María Francisca (Mari Francis) Molina, a la que sucedió la también enfermera Inés Carmen Rodríguez, alumna de Mari Francis.

El gerente del hospital ha agradecido el esfuerzo de aquellos impulsores de la investigación biomédica en Córdoba y también el de sus sucesores, que se traduce en que en la actualidad el Reina Sofía y el Imibic sean referentes en varios campos ámbitos, como la cardiología, oncología, trasplantes, entre otros.

El papel fundamental de la enfermera Mari Francis Molina

Aunque Mari Francis no pudo estar presente en el acto de ayer, en un vídeo que se proyectó, esta enfermera recordó la falta de financiación que existía al principio del desarrollo de la investigación del hospital, lo que la obligaba incluso a «robar» los equipos que ella iba viendo o que le ofrecían técnicos para poder activar aquellas investigaciones iniciales. Igualmente, hizo referencia esta enfermera pionera a cómo se pudieron conseguir los primeros modelos animales para investigación, animales, aseguró ella, a los que siempre se trató con respeto y con técnicas de sedación que impedían que padecieran sufrimiento alguno.

El director del Imibic, Pablo Pérez, durante su intervención, junto al vicerrector de Salud, Manuel Rich, y a la izquierda, el gerente del hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, y la delegada de Salud en funciones, María Jesús Botella. / A.J. GONZÁLEZ

Antonio Torres, hematólogo: "Venían investigadores de Barcelona a aprender en Córdoba las técnicas de cultivo celular"

En esta misma proyección se conocieron testimonios de aquellos investigadores que abrieron camino en Córdoba, como los de los hematólogos Francisco Velasco o Antonio Torres, que incidieron en que cuando terminaban la actividad asistencial para las 6 de la tarde, en el tiempo libre, es cuando se realizaba la investigación de forma voluntaria, a la vez que el internista Rafael Guerrero resaltó la destacada labor de Mariano Rodríguez, que llegó de Los Ángeles para ponerse al frente de la investigación y ayudar a que se empezaran a publicar en prestigiosas revistas resultados científicos logrados en Córdoba «y no en Nueva York». «Venían investigadores de Barcelona a aprender en Córdoba las técnicas de cultivo celular», recalcó Antonio Torres.

El paso de los pioneros a los investigadores actuales

En la misma línea de evidenciar el peso de Córdoba en la investigación biomédica, el director científico del Imibic, Pablo Pérez, ha destacado «el compromiso con la investigación y la innovación» que mueve al instituto Maimónides y al Reina Sofía, siempre con el objetivo de ofrecer la mejor respuesta a los problemas de salud de la población, gracias a la simbiosis entre investigación básica y clínica. «Queremos que la investigación siga transformando la vida, para lo cual seguirá siendo imprescindible la colaboración con instituciones y otras entidades. Córdoba tiene el talento y la experiencia para seguir siendo protagonista en investigación y detrás de todo ello están las personas. Algunos investigadores ya no están con nosotros, pero siempre formarán parte de nuestra identidad y son nuestra inspiración. Por otro lado, me alegro además de estar rodeado de tantos investigadores jóvenes, que son presente y futuro», ha subrayado.

Autoridades y algunos ponentes, antes del inicio del acto '50 años de ciencia'. / A.J. GONZÁLEZ

El inicio del Imibic se remonta a 2008

Pablo Pérez ha expuesto que el Imibic se creó en 2008, fruto de la alianza entre la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba y el Reina Sofía y supuso un importante impulso para consolidar un modelo de investigación traslacional conectado directamente con la práctica clínica y las necesidades reales de los pacientes. Actualmente, el Imibic está acreditado por el Instituto de Salud Carlos III y se ha consolidado como uno de los principales espacios científicos de Andalucía, integrando por alrededor de 1.200 profesionales de perfiles clínicos, básicos y tecnológicos.

El respaldo de la Universidad de Córdoba

De otro lado, la Universidad de Córdoba, pieza fundamental igualmente en la investigación biomédica cordobesa, estuvo representada por el vicerrector de Salud de la UCO, Manuel Rich, que ha hecho referencia a «la humildad y paciencia» con la que muchos investigadores han trabajado durante estos 50 años para lograr unos resultados más que destacados a favor de la salud de la población. Por su parte, la delegada de Salud en funciones, María Jesús Botella, ha alabado la capacidad de los investigadores del Reina Sofía y del Imibic para captar fondos europeos y liderar ensayos clínicos de primer nivel en oncohematología, enfermedades raras, tumores neuroendocrinos, alzhéimer, entre otras patologías.

Hermanamiento con el Instituto Ramón y Cajal y con el hospital Marqués de Valdecilla

Dentro de este encuentro, se ha desarrollado a su vez una mesa-coloquio en la que los investigadores José López Miranda, Concepción Herrera, Fernando Sarramea, Álvaro Arjona y Pablo López han abordado cuestiones relacionadas con la evolución de la investigación clínica y el impacto que ha supuesto contar con un instituto de investigación sanitaria acreditado, el desarrollo de terapias innovadoras y personalizadas, el avance de la investigación quirúrgica, el papel creciente de la enfermería investigadora o la aportación de la salud mental a una visión más integral de la medicina. También han reflexionado sobre los principales retos científicos de las próximas décadas y el legado que las actuales generaciones desean dejar a los futuros investigadores. Tras este bloque, se ha proyectado un vídeo con declaraciones de las nuevas generaciones de investigadores clínicos.

La jornada ha concluido con un doble acto de hermanamiento científico e institucional, por un lado, la formalización de la unión del Imibic con el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (Irycis), referente nacional en investigación traslacional e innovación clínica, y el hermanamiento entre el hospital universitario Reina Sofía y el hospital universitario Marqués de Valdecilla, unidos por una sólida trayectoria asistencial, docente e investigadora y por una forma muy similar de entender la sanidad pública y el compromiso con los pacientes.