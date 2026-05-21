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Encuentro '50 años de ciencia'

Marta Garaulet, experta en cronobiología: "Dormir la siesta en Córdoba es fundamental"

La experta advierte de que la luz nocturna de los dispositivos móviles puede alterar el reloj interno y derivar en aumento de peso y problemas metabólicos

Marta Garaulet, catedrática de Fisiología en la Universidad de Murcia

Marta Garaulet, catedrática de Fisiología en la Universidad de Murcia

A. J. González

M.J. Raya

M.J. Raya

Córdoba

La catedrática de Fisiología y Bases Fisiológicas de la Nutrición de la Universidad de Murcia Marta Garaulet ha participado este jueves en el acto 50 años de ciencia en Córdoba con una ponencia sobre la importancia de sincronizarse, lo que según esta especialista, significa que «no solo es importante qué hacemos: cómo comemos, hacer ejercicio o exponernos a la luz salud, sino que también es muy importante cuándo lo hacemos». El encuentro estuvo organizado por el hospital Reina Sofía y el Imibic, junto a la Universidad de Córdoba, entre otras entidades, con la participación de más de un centenar de investigadores y autoridades.

Garaulet incidió en la importancia de la luz solar, «porque es el mayor sincronizador de nuestro reloj interno. Cuando tenemos luz nocturna, por ejemplo, con los móviles, podemos engordar y también podemos tener problemas metabólicos». También indicó esta experta que es importante la hora de la comida, a qué hora hay que almorzar y hay que cenar, así como la siesta, que expuso Garaulet, que es una práctica que está denostada en algunos países que no son mediterráneos.

La catedrática Marta Garaulet.

La catedrática Marta Garaulet. / A.J. GONZÁLEZ

¿Qué momento es mejor para dormir la siesta?

Resaltó esta catedrática que la genética influye en cuándo, cómo y en si debes dormir la siesta. Preguntada por cuándo se debe dormir la siesta en Córdoba, Marta Garaulet manifestó que «dormir la siesta en Córdoba es fundamental porque la temperatura del ambiente es muy importante». A este respecto, explicó que «existen estudios que reflejan que la mosca sueca no duerme la siesta, mientras que la mosca africana sí, aunque comparten la misma genética y se debe a que la temperatura ambiental influye mucho en la sobreexpresión de genes-reloj que te hacen dormir la siesta».

«Sin embargo, aquí en Córdoba tiene que dormir la siesta la persona que tenga propensión a dormirla, si no sientes que la necesitas no la duermas. Sin embargo, pero si te entra el sueño entre las 3 y las 5 aprovecha y la duermes», añadió Garaulet. Esta especialista sostuvo que «el mejor momento de la siesta es a las 7 horas y cuarto de levantarte y también es importante que no sea una siesta de burro, antes de comer, ni tampoco una siesta muy tardía porque si no interfiere en la noche».

La divulgadora científica 'Lady Science'.

La divulgadora científica 'Lady Science'. / A.J. GONZÁLEZ

'Lady Science': "Maimónides fue el creador de la medicina preventiva"

Por otro lado, este evento contó igualmente con la participación de la investigadora y divulgadora científica Teresa Arnandis, conocida como Lady Science, que impartió la charla «Salud sin patrañas: los últimos hallazgos científicos sobre longevidad». Lady Science recalcó que en «esta era de infoxicación, de sobreinformación e hiperconectividad», es importante seguir y centrarnos en «medios fiables y rigurosos en ciencia para no perjudicar nuestra salud y no perder el tiempo».

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Además, aludió a que en esta sociedad cada vez más envejecida hay que formarse. «Maimónides fue el creador de la medicina preventiva y ya que Córdoba es la cuna de Maimónides, qué menos que saber cuáles son los últimos hallazgos en longevidad para llegar a viejos de la mejor forma posible», señaló. «Hay mucho biohacker, mucho gurú y mucho pseudocientífico. El otro día trajeron a El Hormiguero al futbolista Marcos Llorente y le preguntaron por la protección solar, en lugar de invitar a un dermatólogo», criticó esta divulgadora, que insistió en que «hay que buscar siempre fuentes fiables»

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