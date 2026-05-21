Manuel Torralbo nombra al nuevo equipo de gobierno de la Universidad de Córdoba tras cesar al anterior, en el marco de su reelección

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, tras su reciente reelección para un nuevo mandato, ha procedido esta semana, mediante sendas resoluciones, al cese de los integrantes de su anterior equipo de gobierno y al nombramiento del nuevo equipo.

Así, ha nombrado a los vicerrectores de Política Científica, María José Polo; de Transformación Digital, Gobierno del Dato e Inteligencia Artificial, Sebastián Ventura; de Campus Sostenible, Amanda Penélope García; de Desarrollo Normativo, José Manuel Palma; de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Sara Pinzi; de Estudios de Grado, Calidad, Innovación Docente y Política Lingüística, Jesús Dorado Martín; de Personal Docente e Investigador, Amalia Reina; de Transferencia, Formación Continua y Emprendimiento, Sergio Castro; de Estudios de Posgrado, Cristina Aguilar; de Salud, Cultura y Bienestar, Manuel Rich, de Internacionalización, Luna Santos, y de Estudiantes, Acceso y Empleabilidad, Juan José Giner Casares, y como secretaria general y gerente a Carmen Jiménez y Eulalio Fernández, respectivamente.

Novedades

Este nuevo equipo de gobierno, además, incorpora cambios en su estructura y en varias de sus áreas. Así, entre las principales novedades destaca la creación del Vicerrectorado de Desarrollo Normativo, que ha asumido el catedrático de Derecho Penal, José Manuel Palma, para abordar la reforma de los Estatutos de la UCO y la adaptación al marco legislativo derivado de la Ley Orgánica del Sistema Universitario y de la futura Ley Universitaria para Andalucía.

Además, se han incorporado al equipo la profesora titular de Psicología Evolutiva y de la Educación, Amalia Reina, (Personal Docente e Investigador); el catedrático de Ingeniería Agroforestal, Sergio Castro (Transferencia, Formación Continua y Emprendimiento); el profesor titular de Enfermería, Manuel Rich (Salud, Cultura y Bienestar); el profesor titular de Química Física, Juan José Giner (Estudiantes, Acceso y Empleabilidad), y la profesora titular de Derecho Romano, Carmen Jiménez, como secretaria general.