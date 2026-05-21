Localizan en buen estado a Aroa F. D., la joven de 18 años desaparecida en Córdoba capital desde el martes

La joven de 18 años que desapareció el pasado martes en Córdoba capital ha sido localizada en buen estado. Según han informado a Diario CÓRDOBA fuentes de la Policía Nacional, la chica ha sido localizada y "se encuentra en perfecto estado".

La chica, identificada como Aroa F. D., había sido vista por última vez el martes 19 de mayo. Su desaparición fue denunciada y activó las gestiones policiales para tratar de dar con su paradero. Este miércoles, la asociación SOS Desaparecidos difundió una alerta en redes sociales solicitando la colaboración ciudadana.

La difusión de este tipo de alertas resulta clave en las primeras horas de una desaparición, cuando cualquier dato puede ayudar a orientar la búsqueda. En este caso, la colaboración ciudadana y el trabajo de las fuerzas de seguridad han acompañado un dispositivo que finalmente ha terminado con buenas noticias.

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Coche de la Policía Nacional. / CÓRDOBA

Un final positivo tras dos días de incertidumbre

La Policía Nacional ya había confirmado que la denuncia por desaparición estaba presentada y que se estaban realizando las gestiones pertinentes para localizar a la joven. Finalmente, este suceso que ha tenido en vilo a familiares y allegados de la joven tiene un buen desenlace, pues la joven ha sido encontrada y se encuentra bien.