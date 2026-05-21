Decreto
La Junta de Andalucía cancela 125 viviendas turísticas en Córdoba en lo que va de 2026
La capital cordobesa concentra 106 de las bajas registradas en la provincia dentro del plan andaluz de control sobre los alojamientos turísticos
La Junta de Andalucía ha cancelado 125 viviendas de uso turístico en la provincia de Córdoba desde el 1 de enero hasta el 18 de mayo de 2026, dentro de la estrategia autonómica de control y regulación del sector impulsada desde 2024. De todas ellas, 106 corresponden a la capital cordobesa, que concentra la mayoría de las bajas registradas.
Según los datos facilitados por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, Andalucía ha eliminado en este periodo un total de 2.673 viviendas turísticas. Desde 2024, la cifra acumulada supera ya las 15.300 cancelaciones en toda la comunidad.
La Junta atribuye estos resultados a la aplicación del Decreto 31/2024 y del Decreto ley 1/2025, normas que permiten a los ayuntamientos establecer limitaciones a las viviendas turísticas por zonas o edificios y adaptar esta actividad al modelo urbanístico de cada municipio. Además, el Gobierno andaluz ha implantado un sistema que bloquea nuevas inscripciones automáticas en ciudades con restricciones urbanísticas y ha reforzado la colaboración con plataformas como Airbnb o Booking para detectar ofertas no regladas.
Entre las medidas de control también figura la creación del grupo Titán de la Policía Nacional Adscrita, especializado en inspección e inteligencia turística y coordinado con los servicios autonómicos de inspección.
Cancelaciones por provincias y capitales
Málaga lidera el número de viviendas turísticas canceladas por provincia en lo que va de año con 931 bajas, seguida de Cádiz (467), Granada (333), Almería (310), Sevilla (237), Huelva (230), Córdoba (125) y Jaén (40).
En cuanto a las capitales de provincia, Sevilla encabeza la lista con 172 cancelaciones, seguida de Granada (155), Málaga (114) y Córdoba (106). Almería capital suma 83 bajas, Cádiz 15, Jaén 11 y Huelva 8.
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