El Imdeec de Córdoba abre su convocatoria de ayudas empresariales 'Crece e Innova 2026' y crea incentivos de apoyo financiero a autónomos

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) lanza la nueva convocatoria de incentivos Crece e Innova 2026 con un crédito inicial de 636.000 euros que podrá ampliarse hasta 1,5 millones a lo largo de este ejercicio. La presidenta del Imdeec y primera teniente de alcalde, Blanca Torrent, ha asegurado que hoy es "un día importante para nuestro tejido empresarial, comercial y productivo de Córdoba" y que la idea del Ayuntamiento de Córdoba es poner recursos económicos directos sobre la mesa para "apoyar el mantenimiento, la consolidación y el crecimiento de nuestras empresas; incentivar la innovación, la transformación digital y facilitar la expansión de sus mercados".

Primera línea: excelencia empresarial

La primera línea de la convocatoria de incentivos Crece e Innova 2026 es la de la mejora de la excelencia empresarial, con la que se quieren sufragar los gastos derivados de la optimización de procesos y la competitividad operativa, así como la financiación para la implantación de sistemas de ISO o cualquier certificación de calidad, certificados medioambientales, de seguridad, auditoría energética, registro de patente y marca, o también, planes de igualdad. El límite máximo de subvención para la empresa en esta línea será de 7.000 euros.

Segunda línea: sectores estratégicos

La segunda línea, la de los sectores estratégicos, está pensada para respaldar los planes de crecimiento, innovación y expansión de mercados en el ámbito de la moda, de la joyería, el sector primario, el sector agro, la cultura y la artesanía. En este caso se financiará el comercio electrónico, diseño web, redes sociales, la participación como expositores en ferias nacionales e internacionales, misiones comerciales, cuota de alquiler de local y gastos de desarrollo empresarial. En este caso, la ayuda contará con un máximo de 30.000 euros por beneficiario.

La primera teniente de alcalde de Empleo y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, hoy. / RAFAEL MELLADO

Tercera línea: tabernas históricas

Con la línea tercera, la de las tabernas históricas de Córdoba, el Ayuntamiento quiere mantener el compromiso con el patrimonio lúdico, cultural y social de la ciudad. En este caso se subvencionarán gastos de desarrollo, promoción, marketing y adaptación de tecnología turística con un límite máximo de 5.000 euros por taberna para aquellos que ya han sido beneficiarios en 2025 y un máximo de 10.000 euros para aquellos que no lo hubieran solicitado.

Cuarta línea: apoyo financiero

La línea cuatro, que es la de apoyo financiero, financia gastos en los que incurren las empresas a la hora de tener que acudir a préstamos, avales a la hora de adquirir un inmovilizado con fin empresarial. "Esta es una nueva línea que atiende a la petición por parte de los jóvenes empresarios", ha explicado Torrent. Estas ayudas tendrán un límite máximo de 10.000 euros por solicitante. Como norma general, estas ayudas constituyen un incentivo a fondo perdido con un pago anticipado en el momento de la resolución definitiva.

Beneficiarios y plazos

Los destinatarios de estos incentivos son autónomos, empresarios individuales, pymes, sociedades de economía social, comunidades de bienes y profesionales colegiados del municipio de Córdoba, dados de alta en IAE con anterioridad al 1 de julio del 2025 y que mantengan obligatoriamente su centro de trabajo y actividad durante el proceso. El periodo para realizar y pagar los gastos subvencionables abarca desde el 1 de julio del 2025 hasta el 30 de junio del 2026. En el caso concreto de la línea cuatro, este periodo comenzará a contar desde el 1 de septiembre del 2025.

Para agilizar los trámites, los procedimientos se realizarán de manera 100% digital a través de la sede digital del Ayuntamiento de Córdoba, y el plazo oficial para la presentación de las solicitudes se abrirá el próximo 16 de junio y concluirá el 30 de junio de 2026, ambos inclusive.