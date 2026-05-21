Agenda
Qué hacer hoy jueves, 21 de mayo de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Presentación
‘El caso Nóos: el libro’
El ex magistrado José Castro presenta su libro sobre el caso Nóos en el Centro Social Rey Heredia. Conducirá el acto Manuel Delgado Milán, abogado. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Centro Social Rey Heredia.
Periodista Alberto Almansa, 4.
20.30 horas.
Real Academia
Sesión pública
Sesión pública a cargo de José Manuel Escobar Camacho, académico numerario, con la intervención Espacios urbanos de Córdoba con historia (IV): La manzana del monasterio de Santa Catalina, Santa Clara o Santa Isabel.
CÓRDOBA. Pedro López de Alba.
Alfonso XIII, 13.
19.30 horas.
Presentación del libro
‘Eso no estaba en mi libro de historia de los mundiales’
Toni Cruz presenta en la Diputación su libro Eso no estaba en mi libro de historia de los mundiales acompañado por Pablo García Casado y Juan Gutiérrez Juanito. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Diputación Provincial Córdoba.
Colón, 15.
20.00 horas.
Espectáculo
‘Una familia muy Normal: el musical’
Miércoles se ha enamorado y la situación pinta mal. Prepárense para una noche inquietantemente divertida. Entradas a 8 euros en entradium.com.
CÓRDOBA. IES Trassierra.
Arroyo del Moro, s/n.
20.00 horas.
Musical
‘El fantasma de la ópera’
Inspirada en la novela de Gaston Leroux, la obra de Lloyd Webber narra la historia de un misterioso enmascarado que habita en las profundidades de la Ópera de París, donde se obsesiona con la joven soprano Christine Daaé hasta el punto de utilizar métodos oscuros y tortuosos para potenciar su talento..
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Gran Capitán, 3.
17.30 y 21.30 horas.
Representación
Auto sacramental ‘El Gran Teatro del Mundo’
La obra maestra de Calderón de la Barca será interpretada por la Compañía de Teatro Clásico de Córdoba, bajo la dirección de Antonio Barrios.
CÓRDOBA. Patio de San Eulogio.
Torrijos, 12.
21.30 horas.
Los Patios del Taurino
Presentación de la edición nº 76 del Trofeo Manolete
Dentro del ciclo Los Patios del Taurino, tendrá lugar la presentación de la edición nº 76 del Trofeo Manolete, que otorga el Ayuntamiento al diestro triunfador de la Feria de Mayo. La presentación estará a cargo de Isabel Albás, delegada de Cultura y Patrimonio Histórico y Leopoldo Tena, subdirector de dicha Delegación, y los miembros del jurado.
CÓRDOBA. Museo Taurino.
Plaza Maimónides, 1.
13.00 horas.
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