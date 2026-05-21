Francisco Pérez Jiménez, primer director científico del Imibic: "Si entras en un Ciber es porque eres importante"

El primer director científico del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), Francisco Pérez Jiménez, ha destacado este jueves, acerca de los 50 años de investigación en el hospital Reina Sofía y el posterior surgimiento del imibic que se ha celebrado con un gran acto, que Córdoba ha sabido dar un gran paso en el ámbito científico en estas cinco décadas, ya que si bien "cuando abrió el hospital en 1976 Córdoba no destacaba en ese apartado, la puesta en marcha del Reina Sofía, junto a la Facultad de Medicina, fue el impulso que se necesitaba".

Para el también exjefe de Medicina Interna del hospital cordobés, «desde el primer momento que abrió el Reina Sofía se hizo cargo del hospital un equipo de dirección dispuesto a desarrollar un modelo de hospital moderno y competitivo, lo cual explica que la investigación se iniciara de forma tan inmediata y que, desde el principio, haya sido algo tan inherente al Reina Sofía».

El primer director científico del Imibic, Francisco Pérez Jiménez. / A.J. GONZÁLEZ

Consolidación de la investigación biomédica en Córdoba

Pérez Jiménez, que contribuyó a la puesta en marcha del Imibic en 2008, recalcó que este instituto acoge desde entonces la investigación básica y clínica que antes se desarrollaba, fundamentalmente en distintas facultades y hospital Reina Sofía.

Asistentes al acto '50 años de ciencia' en el Imibic. / A.J. GONZÁLEZ

Además, ensalzó la importante trayectoria que ha ido adquiriendo la investigación biomédica en Córdoba en las últimas décadas, ya que se ha conseguido formar parte de varios Ciber (Centro de Investigación Biomédica en Red) «y si entras en un Ciber es porque eres importante y porque eres un gran centro".