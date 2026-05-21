'Familias Emprendedoras con Historia de Córdoba': el libro que rescata el legado de 128 empresas familiares de la provincia

Córdoba tiene memoria empresarial, y muchas de sus historias han pasado de generación en generación hasta convertirse en parte esencial de la vida económica y social de la provincia. La sede de CECO ha acogido este jueves la presentación del libro Familias Emprendedoras con Historia de Córdoba, una obra que reúne a 128 empresas familiares cordobesas y recoge la trayectoria de negocios que han contribuido de forma decisiva a la creación de empleo, riqueza y tejido productivo en la provincia.

El acto ha contado con la asistencia de miembros de las familias protagonistas del libro, así como de representantes empresariales e institucionales que han respaldado este proyecto editorial. En la presentación han participado Antonio Díaz, presidente de CECO; Francisco Torrent, presidente de la Comisión de Empresa Familiar de CECO; y Sergio Castro, vicerrector de Transferencia, Formación Continua y Emprendimiento de la Universidad de Córdoba.

El acto ha contado con la asistencia de miembros de las familias protagonistas del libro, así como de representantes empresariales e institucionales que han respaldado este proyecto editorial. / CÓRDOBA

Un homenaje a la empresa familiar cordobesa

El libro, cuyo autor y editor es Guillermo Cuesta, forma parte de un proyecto editorial más amplio que ya ha pasado por las provincias de Málaga, Sevilla, Granada y Almería, con el objetivo de conservar y difundir la memoria empresarial de Andalucía a través de las historias reales de sus protagonistas.

La publicación pone el foco en la empresa familiar de Córdoba como motor económico y social. A través de más de cien historias, el libro destaca el esfuerzo, la tradición y la capacidad emprendedora de varias generaciones de empresarios que han mantenido vivos proyectos vinculados a distintos sectores productivos.

Algunas de las compañías incluidas cuentan con más de ocho generaciones familiares al frente, mientras que otras representan iniciativas más recientes que ya forman parte del crecimiento económico de la provincia. Todas comparten valores como la constancia, la innovación, el compromiso con el territorio y la voluntad de seguir generando oportunidades en Córdoba.

Casi un año de trabajo y más de 800 fotografías

Para elaborar esta obra, Guillermo Cuesta ha desarrollado durante cerca de un año un trabajo de documentación directa con las empresas participantes. El autor ha visitado personalmente cada compañía, ha entrevistado a sus responsables y ha recopilado material gráfico procedente de archivos familiares y empresariales.

El resultado es una edición de lujo y gran formato, de 27 x 32 centímetros, con 276 páginas y más de 800 fotografías que ilustran la evolución de estas empresas y, con ellas, parte de la transformación económica y social de Córdoba.

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Tras la presentación del libro, CECO ha celebrado una cena-cóctel solidaria en el mismo recinto, durante la cual se ha hecho entrega de un donativo a la ONG cordobesa Sonrisa de Lunares, con la colaboración de Fundación La Caixa.