Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 21 de mayo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 22 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Soledad Pallero Castillo
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Carlos Torregrosa Tierno
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
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