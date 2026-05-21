Los fallecidos en Córdoba el jueves 21 de mayo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 22 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Soledad Pallero Castillo

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Carlos Torregrosa Tierno

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La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.