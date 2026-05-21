La Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales celebra el día de San Raimundo de Peñafort y San Vicente Ferrer

La Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales ha celebrado tarde el acto conmemorativo de San Raimundo de Peñafort y San Vicente Ferrer, patronos del centro. El acto ha estado presidido por el vicerrector de Desarrollo Normativo de la Universidad de Córdoba; José Manuel Palma Herencia, acompañado del presidente del Consejo Social de la UCO, Francisco Muñoz Usano; José J. Albert Márquez, decano de la Facultad de Derecho y CCEE; y el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano.

El evento se inició con la entrega de los Premios Extraordinarios de Fin de Carrera del curso 2024/25, que recayeron en María Gómez Gómez y Dalia Bartoli, en el Grado de Derecho; Pedro Javier Sánchez Isasa y Amparo Valentina Galisteo Cabeza, en el Grado de Administración de Empresas; M.ª Blanca del Valle Fernández y Rafael Pagador Sánchez de Medina, por el Doble Grado de Derecho y de Administración y Dirección de Empresas (rama de Derecho); María Blanca del Valle Fernández y Laura Ortega Pérez por la rama de Administración y Dirección de Empresas por el Doble Grado de Derecho y de Administración y Dirección de Empresas; y Carlos Sierra Gosálbez por el Doble Grado en Ingeniería Civil y Administración y Dirección de Empresas.

Durante el acto, se ha nombrado “Colaborador de Honor” de la Facultad a la Subdelegación de Defensa en Córdoba. / CÓRDOBA

Asimismo, también fueron reconocidos los mejores Trabajos Fin de Grado del curso académico 2024/2025, que fueron para Marina Luna Pineda, Laura Ortega Pérez y Jaime Barona Alba, del Grado de Administración de Empresas; y Dalia Bartoli, Ana Margarita Cortés Jurado, Francisco Palomares Rojas y Álex Núñez Peña por el Grado de Derecho.

El decano de la Facultad dirigió unas palabras a los premiados e indicó que “este reconocimiento distingue vuestro talento, sin duda, pero, sobre todo, premia algo aún más valioso: la perseverancia, la disciplina intelectual y el esfuerzo sostenido que hacen posible cualquier logro académico verdadero”.

El evento reservó también un espacio para el ya tradicional el reconocimiento de la Facultad a los miembros que han dejado de prestar servicio en el curso pasado. En este caso, se entregó un detalle de agradecimiento por los servicios prestados al profesor Rafael Linares Noci y a los integrantes del PTGAS Rafaela Bueno Martín y Juan Miguel Solano Repiso.

Colaboradores y egresados de honor

Durante el acto, se ha nombrado a la Subdelegación de Defensa en Córdoba como colaborador de honor de la Facultad. También se ha nombrado a Rocío Blanco Eguren y José Luis Durán Román como “Egresados de Honor” por las titulaciones de Derecho y de Administración y Dirección de Empresas, respectivamente.

El decano de la Facultad, José J. Albert Márquez, ha realizado una breve semblanza de los reconocidos y de los motivos por los que se les ha otorgado esta distinción. De la Subdelegación de Defensa, Albert comentó que “las instituciones sólidas se sostienen precisamente gracias a la constancia, al sentido del deber y a la lealtad de quienes trabajan con responsabilidad y sin estridencias”. Destacó la estrecha relación que la Subdelegación ha mantenido con el área de Derecho Constitucional, así como su presencia constante y vuestra ayuda en cuantas actividades comparten ambas instituciones.

También se ha nombrado a Rocío Blanco Eguren como Egresada de Honor por las titulación de Derecho / CÓRDOBA

De Rocío Blanco Eguren el decano subrayó su “trayectoria construida con rigor, mérito y vocación de servicio público”. Su carrera como inspectora de Trabajo y Seguridad Social refleja “no solo una sólida competencia profesional y jurídica, sino también un compromiso efectivo con principios esenciales para cualquier sociedad democrática: la dignidad del trabajo, la justicia social y la protección de los derechos”, dijo.

José Luis Durán Román ha sido nombrado como Egresado de Honor por su titulación en Administración y Dirección de Empresas. / CÓRDOBA

Finalmente, refiriéndose a José Luis Durán Román, expresó que “encarna con ejemplar equilibrio algunas de las virtudes más nobles de la universidad contemporánea: rigor intelectual, vocación docente, compromiso con la investigación aplicada y una permanente voluntad de transferir conocimiento a la sociedad”. Asimismo, apuntó que “en tiempos en los que la educación superior afronta desafíos complejos, su magisterio recuerda que enseñar no consiste únicamente en impartir contenidos, sino en despertar criterio, estimular el pensamiento estratégico y formar profesionales capaces de transformar su entorno”.

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El acto finalizó con la conferencia del profesor Rafael Casado Raigón, catedrático de Derecho Internacional Público, que impartió la conferencia “Las Naciones Unidas y su contribución a la paz a través de la codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional”.