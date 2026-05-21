Quién abre y quién cierra: este es el horario de los comercios, supermercados y grandes superficies durante la Feria de Córdoba

Córdoba vive del 23 al 30 de mayo el evento colofón al Mayo Festivo: la Feria de Nuestra Señora de la Salud, con ocho días de disfruta y fiesta ininterrumpida en el recinto ferial de El Arenal, donde la Feria de Córdoba se convierte en el epicentro de la vida en la ciudad, algo que afecta a la rutina diaria, incluyendo el horario laboral y el horario comercial.

Así que si se quiere ir de compras durante los días de Feria, hay que tener en cuenta que muchos comercios, en especial el pequeño comercio y comercio de barrio, cuenta con horario especial en estos días de fiesta, sobre todo a partir del Miércoles de Feria, día a partir del cual incluso las franquicias del Centro se suman a la tendencia de bajar la persiana durante el horario de tarde.

Portada de la Feria de Córdoba / MANUEL MURILLO

Por ello, lo más recomendable es programar las compras durante la mañana. No obstante, tanto los centros comerciales como la mayoría de supermercados e hipermercados mantienen su horario habitual en estos días. Toma nota de la hora de apertura y cierre de los comercios en la Feria de Córdoba.

Centros comerciales en Córdoba

El Corte Inglés. Mantiene su horario de apertura habitual. De lunes a sábado, de 10.00 a 22.00 horas.

Mantiene su horario de apertura habitual. De lunes a sábado, de 10.00 a 22.00 horas. Centro Comercial El Arcángel. Mantiene su horario de apertura habitual.

Mantiene su horario de apertura habitual. Centro Comercial La Sierra. Mantiene su horario de apertura habitual.

Mantiene su horario de apertura habitual. Patios de Azahara. Mantiene su horario de apertura habitual.

Mantiene su horario de apertura habitual. Centro Comercial Zoco. Mantiene su horario de apertura habitual.

Público en el centro comercial El Arcángel, en una imagen de archivo / Manuel Murillo

Horario de los supermercados en Córdoba

Mercadona. La cadena mantiene su horario de apertura en la Feria, de 9.00 a 21.30 horas.

La cadena mantiene su horario de apertura en la Feria, de 9.00 a 21.30 horas. Supermercados Deza. La cadena de supermercados mantiene su horario de apertura habitual. Puedes consultar los detalles aquí.

La cadena de supermercados mantiene su horario de apertura habitual. Puedes consultar los detalles aquí. Supermercados El Jamón. La cadena de supermercados mantiene su horario de apertura habitual.

La cadena de supermercados mantiene su horario de apertura habitual. Lidl. Mantiene su horario habitual.

Mantiene su horario habitual. Aldi. Mantiene su horario habitual.

Mantiene su horario habitual. Carrefour. Mantiene su horario de apertura habitual.

Mantiene su horario de apertura habitual. Supermercados Día. Mantiene su horario habitual.

Mantiene su horario habitual. Alcoop. La cadena tiene horario especial de Feria, de lunes a sábado de 9.15 a 14.30 horas.