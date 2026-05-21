La ‘bulla’ de El Arenal convive con ‘El Fantasma de la Ópera’ en el primer fin de semana de la Feria de Córdoba

Cuenta atrás para el final del Mayo Festivo en Córdoba, o lo que es lo mismo, llega la Feria de Nuestra Señora de la Salud. El colofón al mes cordobés de la fiesta fagocita la agenda de ocio de este fin de semana, el primero de Feria, y traslada la vida de la capital al recinto ferial de El Arenal, donde la Feria arrancará oficialmente a las 22.00 horas del viernes 22 con el encendido del alumbrado –desde las 21.00 horas en las casetas-, para concluir tras ocho días de fiesta ininterrumpida en la madrugada del domingo 31 mayo.

Solo el musical de ‘El Fantasma de la Ópera’ se atreve a hacer sombra a El Arenal, con cinco nuevas funciones del clásico de Andrew Lloyd Weber que se despide este fin de semana del Gran Teatro.

Empieza la Feria de Córdoba

Todo listo para la Feria de Córdoba 2026, que arranca en la noche de este viernes 22 de mayo en recinto ferial de El Arenal. La capital se entrega a ocho días de fiesta ininterrumpida en honor a Nuestra Señora de la Salud, con la que Córdoba pone el punto y final al Mayo Festivo y que cada año recibe a miles de cordobeses y visitantes dispuestos a disfrutar de una celebración abierta al público, de todos y para todos.

Este año, se han dispuesto un total de 85 casetas –una más que en la edición de 2025- y el recinto ferial contará como novedad este año con toldos para mitigar el sofocante calor que se espera en las primeras jornadas de fiesta.

Desde la noche del viernes, El Arenal se llena de música, bailes, buena gastronomía, cacharritos –atracciones- y encuentros, con una nutrida programación de actividades y conciertos.

Vista aérea de El Arenal en uno de sus últimas citas en la Feria de Mayo. / CÓRDOBA

Alumbrado y fuegos artificiales

Este 2026, se mantiene la novedad instaurada en 2024, y el encendido del alumbrado tendrá lugar dos horas antes de lo habitual. De esta forma, en lugar de a las 00.00 horas, este año las luces vestirán la Feria de Nuestra Señora de la Salud a las 22.00 horas.

Lo que sí se mantiene a su hora tradicional es el festival de fuegos artificiales que inaugura oficialmente cada año la Feria de Nuestra Señora de la Salud. El cielo de Córdoba, sobre el puente de El Arenal, se iluminará a las 00.00 horas, dos horas después de que las luces prendan en el recinto ferial.

Víctor Castro

Horario de las casetas

Las casetas abrirán sus puertas desde las 21.00 horas, mientras que la calle del Infierno estará activa desde las 18.00 horas.

De acuerdo con las bases reguladoras establecidas por el Ayuntamiento de Córdoba, el horario de las casetas obligatorio de las casetas es de 13.00 a 1.00 horas (excepto el domingo, lunes y martes que el cierre se podrá adelantar a las 00.00 horas). El cierre de la caseta se producirá obligatoriamente desde las 5 hasta las 13 horas, excepto viernes y sábados que se ampliará este horario hasta las 6 de la mañana.

Ambiente en una caseta de El Arenal / A. J. González

Toros en Los Califas

Este fin de semana culmina la Feria Taurina de Nuestra Señora de la Salud en la plaza de toros de Los Califas. El segundo fin de semana arrancará el viernes 22 con una corrida de toros de Núñez de Tarifa para Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez. Al día siguiente, sábado 23 será el turno de la corrida de rejones, con toros de Benítez Cubero-Pallarés para los rejoneadores Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández. Y el domingo, la feria se cerrará con una corrida de toros de Domingo Hernández, en la que harán el paseíllo José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

El diestro José María Manzanares / JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

Exhibición de Carruajes de Época

El sábado 23 de mayo, primer día de la Feria de Córdoba, tendrá lugar la Exhibición de Carruajes de Tradición. A las 11.00 horas, los carruajes participantes se concentrarán en la avenida del Alcázar donde a las 11.30 horas dará comienzo el recorrido por Glorieta Orquesta de Córdoba, avenida del Corregidor, avenida de Vallellano, Paseo de la Victoria, Jardines de la Agricultura, avenida de los Mozárabes, avenida de Vallellano, avenida del Corregidor, Glorieta Orquesta de Córdoba, avenida del Alcázar, Ronda de Isasa, Puente de Miraflores y Recinto Ferial. Se espera que lleguen a la Caseta Municipal a las 14.00 horas.

El paseo de los Carruajes de Tradición por la Feria de Córdoba. / Manuel Murillo

Procesión Virgen de la Salud

El sábado 23 de mayo tendrán lugar los actos centrales en honor a la Virgen de la Salud. A las 12.00 horas, en la Ermita de la Virgen de la Salud, en el Cementerio de la Salud, se celebra una misa. A continuación, a las 13.00 horas, la imagen saldrá en procesión hacia el recinto ferial con el siguiente recorrido: avenida de los Custodios, Ronda de Isasa, Puente de Miraflores, Puente del Arenal, recinto ferial, con llegada a las 14.00 horas a la Caseta Municipal.

El Fantasma de la Ópera

El musical El Fantasma de la Ópera recala en Córdoba como una de las paradas destacadas de su primera gira nacional. El Gran Teatro acoge del 15 al 24 de mayo este emblemático montaje que ha conquistado a más de 300.000 espectadores durante sus dos temporadas en Madrid y que ahora inicia un recorrido por más de 20 ciudades españolas.

Córdoba se convierte así en una de las ciudades afortunadas en formar parte de esta gira histórica del musical más longevo y reconocido del teatro internacional firmado por Andrew Lloyd Weber, una producción de gran formato que mantiene intacto el espíritu del original estrenado en el West End en 1986. Este fin de semana hay programadas cinco funciones y las entradas están disponibles aquí.

Musical 'El Fantasma de la Ópera'. / Imagen cedida por Letsgo

Calderón de la Barca en San Eulogio

El Cabildo Catedral organiza los próximos jueves 21 y viernes 22 de mayo la representación del auto sacramental El gran teatro del mundo, escrito por el dramaturgo Calderón de la Barca, prolífico autor del Siglo de Oro español. Según explica el Cabildo en una nota de prensa, la obra se representará en el Patio de San Eulogio, ubicado en la calle Torrijos, 12.