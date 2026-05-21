El Colegio de Enfermería de Córdoba alerta de la falta de enfermeras en las residencias y el riesgo que para la salud de los mayores

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba ha alertado de que la falta de profesionales de Enfermería en residencias de mayores pone en riesgo la atención y la seguridad de los residentes, especialmente ante la llegada del verano, cuando se agrava la salida de enfermeras hacia hospitales para cubrir vacaciones.

La organización colegial advierte de que las residencias sociosanitarias de Córdoba pueden volver a vivir una situación crítica por la falta de personal enfermero, un problema que atribuye a las condiciones laborales precarias, los contratos inestables, los peores salarios y las cargas de trabajo elevadas en el sector residencial.

Según expone el colegio en una nota de prensa, esta situación afecta directamente a la calidad asistencial de los casi 6.000 mayores que viven en las 91 residencias públicas, concertadas y privadas de la provincia de Córdoba, muchos de ellos con enfermedades crónicas y necesidades sanitarias complejas.

Reclaman una enfermera por cada 25 residentes

El Colegio de Enfermería de Córdoba reclama a la Junta de Andalucía una dotación adecuada de enfermeras en función del número de residentes. La institución recuerda que la normativa andaluza establece, como mínimo, una ratio de una enfermera por cada 25 residentes en centros para personas mayores en situación de dependencia.

Imagen de una residencia de mayores. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La presidenta del Colegio, Natalia Pérez, ha señalado que las residencias “deben prestar una atención sociosanitaria de calidad, y no ser solo un lugar de acogida”. En este sentido, ha pedido “blindar la presencia de enfermeras en los centros residenciales” y garantizar condiciones dignas que eviten la marcha de profesionales hacia otros ámbitos sanitarios.

El problema, según denuncia la entidad, se intensifica en los meses de verano. Las contrataciones hospitalarias para cubrir vacaciones provocan una fuga de enfermeras desde las residencias hacia el sistema público, lo que deja a algunos centros con ratios mínimas o incluso sin enfermera durante horas especialmente sensibles.

Residentes con más edad, más dependencia y más patologías

El Colegio subraya que el perfil de las personas mayores que viven en residencias ha cambiado de forma notable. La mayoría son usuarios de edad avanzada con pluripatologías crónicas, como demencias, diabetes, insuficiencias cardíacas o úlceras por presión, que requieren una valoración sanitaria constante.

Aunque otros profesionales, como auxiliares de geriatría, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales o fisioterapeutas, desarrollan una labor fundamental, la institución recuerda que no pueden sustituir las competencias propias de la Enfermería geriátrica, especialmente en tareas como la administración de medicación compleja, las curas especializadas o la detección precoz de empeoramientos clínicos.

El Colegio también apunta a la falta de reconocimiento profesional y a la ausencia de suficientes plazas de formación especializada en Enfermería Geriátrica en Andalucía como factores que dificultan la cobertura estable de estos puestos.