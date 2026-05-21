El Cabildo Catedral de Córdoba apoyará con 3.000 euros los Premios Averroes de Oro
La institución capitular firma un convenio con el Círculo Cultural Averroes para impulsar unos galardones que reconocen la excelencia cultural, científica, social y humanística en la ciudad
El Cabildo Catedral de Córdoba y el Círculo Cultural Averroes han firmado un convenio de colaboración para apoyar la organización y difusión de los Premios Averroes de Oro Ciudad de Córdoba.
El acuerdo ha sido formalizado por el deán-presidente de la institución capitular, Joaquín Alberto Nieva García, y el presidente de la entidad cultural, José Luis de Andrés Jurado. La colaboración tendrá una vigencia de un año y contempla una aportación económica de 3.000 euros por parte del Cabildo.
Apoyo a los Premios Averroes de Oro
La cantidad aportada se destinará íntegramente a respaldar la organización de la edición anual de los Premios Averroes de Oro, así como las actividades vinculadas a la difusión y reconocimiento de las personas e instituciones galardonadas.
Estos premios, organizados cada año por el Círculo Cultural Averroes, tienen como objetivo distinguir trayectorias destacadas en distintos ámbitos del saber y de la sociedad, ha recordado el Cabildo en una nota de prensa. Entre ellos figuran la cultura, la ciencia, el pensamiento humanístico, la acción social y otras disciplinas que contribuyen al enriquecimiento de la vida pública cordobesa.
Fomentar la excelencia en Córdoba
El documento firmado subraya el interés compartido de ambas entidades por fomentar y visibilizar los valores culturales y humanos en la sociedad cordobesa. En este sentido, el Cabildo Catedral de Córdoba reafirma con este convenio su compromiso con iniciativas que favorecen la promoción de la ciudad y el reconocimiento de quienes trabajan por su desarrollo cultural y social.
La colaboración entre el Cabildo y el Círculo Cultural Averroes refuerza, además, el papel de los Premios Averroes de Oro Ciudad de Córdoba como una cita consolidada para poner en valor el talento, la dedicación y la excelencia de personas e instituciones vinculadas a la ciudad.
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