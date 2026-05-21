El Cabildo Catedral de Córdoba apoyará con 3.000 euros los Premios Averroes de Oro

El Cabildo Catedral de Córdoba y el Círculo Cultural Averroes han firmado un convenio de colaboración para apoyar la organización y difusión de los Premios Averroes de Oro Ciudad de Córdoba.

El acuerdo ha sido formalizado por el deán-presidente de la institución capitular, Joaquín Alberto Nieva García, y el presidente de la entidad cultural, José Luis de Andrés Jurado. La colaboración tendrá una vigencia de un año y contempla una aportación económica de 3.000 euros por parte del Cabildo.

Apoyo a los Premios Averroes de Oro

La cantidad aportada se destinará íntegramente a respaldar la organización de la edición anual de los Premios Averroes de Oro, así como las actividades vinculadas a la difusión y reconocimiento de las personas e instituciones galardonadas.

Estos premios, organizados cada año por el Círculo Cultural Averroes, tienen como objetivo distinguir trayectorias destacadas en distintos ámbitos del saber y de la sociedad, ha recordado el Cabildo en una nota de prensa. Entre ellos figuran la cultura, la ciencia, el pensamiento humanístico, la acción social y otras disciplinas que contribuyen al enriquecimiento de la vida pública cordobesa.

Fomentar la excelencia en Córdoba

El documento firmado subraya el interés compartido de ambas entidades por fomentar y visibilizar los valores culturales y humanos en la sociedad cordobesa. En este sentido, el Cabildo Catedral de Córdoba reafirma con este convenio su compromiso con iniciativas que favorecen la promoción de la ciudad y el reconocimiento de quienes trabajan por su desarrollo cultural y social.

La colaboración entre el Cabildo y el Círculo Cultural Averroes refuerza, además, el papel de los Premios Averroes de Oro Ciudad de Córdoba como una cita consolidada para poner en valor el talento, la dedicación y la excelencia de personas e instituciones vinculadas a la ciudad.