Bellido lleva al Senado el modelo de vivienda de Córdoba y pide usar los remanentes para construir VPO

El alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, ha defendido este jueves en el Senado el ejemplo de las políticas de vivienda puestas en marcha en Córdoba y ha pedido una relajación de las reglas de gasto y que los remanentes de tesorería se puedan invertir en vivienda que es "la gran emergencia nacional" que tiene España en estos momentos y "el gran reto" de los poderes públicos.

El alcalde ha intervenido esta tarde ante la comisión general de las entidades locales de la Cámara Alta, presidida por el senador cordobés y alcalde de Cabra, Fernando Priego, para informar sobre las medidas que se han adoptado en materia de gestión del suelo, reducción de cargas administrativas y modificación de la normativa urbanística en Córdoba, con el fin de afrontar el problema de la escasez de vivienda en el ámbito de las competencias propias de los ayuntamientos. El formato de la comisión, en la que también ha intervenido la alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, ha incluido una intervención previa de los alcaldes de 15 minutos y un doble turno de preguntas de los senadores.

Falta de suelo

En su comparecencia, el alcalde de Córdoba ha reclamado la cogobernanza en materia de vivienda y ha reivindicado el papel que deben tener los ayuntamientos en resolver uno de los principales problemas que tienen los españoles. Bellido ha denunciado la falta de suelo finalista en las ciudades, lo que provoca no solo falta de vivienda disponible, sino el aumento sostenido de los precios, aunque ha advertido de que "el problema de la vivienda, no solo es de precio o de ajustar la oferta". En este sentido, Bellido ha defendido no solo la necesidad de construir vivienda nueva, sino de regenerar los barrios consolidados y mejorar la calidad del parque residencial ya construido, así como la necesidad de impulsar la transición energética de ese parque obsoleto.

Intervención del alcalde en el Senado. / CÓRDOBA

Qué propone hacer

En su intervención, el también presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha evidenciado la necesidad de acordar una simplificación administrativa y la reducción de las trabas burocráticas en materia de vivienda, y ha defendido la puesta en marcha de incentivos fiscales y urbanísticos tanto para la construcción de vivienda nueva, como para la rehabilitación de la consolidada.

Asimismo, ha recordado que en el último año la necesidad de vivienda ha crecido en un 25%, a pesar de lo cual las licencias urbanísticas tardan a veces más de dos años, es decir, lo mismo o más que la construcción de los pisos, por lo que ha exigido la agilización de la concesión de las mismas. En lo concerniente a otras instituciones, ha pedido la simplificación administrativa, un marco normativo "más amable" y agilizar la entrega de informes sectoriales de otras administraciones, como los informes de carreteras o las evaluaciones ambientales que con frecuencia retrasan los proyectos sine die.

Colaboración público-privada

Bellido ha puesto algunos ejemplos de lo que se está haciendo en Córdoba en materia de colaboración público-privada, en particular la colaboración con colegios profesionales como el de arquitectos para agilizar las licencias urbanísticas. Asimismo, ha defendido avanzar en la legislación para impulsar las declaraciones responsables y los informes de idoneidad técnica, así como en digitalización.

Por otro lado, ha defendido destinar suelos de equipamientos en desuso a viviendas para jóvenes y mayores, o para programas de alquiler público, y ha puesto de ejemplo la experiencia del Plan Vives, que busca impulsar en Córdoba la construcción de 600 alojamientos, o las iniciativas de los alojamientos para mayores como el de la calle Don Rodrigo.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante su intervención este jueves en el Senado. / CÓRDOBA

Regenación vivienda consolidada

Por otra parte, Bellido ha puesto el acento en la necesidad de regeneración urbana de los barrios consolidados, construidos entre 1950 y 1980, que debe convertirse en prioridad del municipio. Asimismo ha propuesto que sean los propios ayuntamientos los que puedan delimitar áreas de regeneración urbanística y aplicar incentivos urbanísticos como la modificación de normas urbanísticas aprobadas en Córdoba para poder hacer ampliaciones de edificabilidad siempre que los intereses de la comunidad se reinviertan en la mejora del edificio. O mejoras en la habitabilidad de las viviendas, con un incremento por ejemplo de los metros cuadrados mínimos de los dormitorios.

Para concluir, Bellido ha defendido la necesidad de que todas las administraciones trabajen de manera conjunta para "dar una respuesta más rápida, sólida y con mayor calidad de vida en un momento en el que para muchas familias el muy difícil acceder al mercado de la vivienda".

A pregunta de los senadores, Bellido también ha hecho referencia al compromiso de que los desarrollos urbanísticos de la ciudad de Córdoba obliguen a construir un 50% de VPO pública y privada, y ha defendido la política impulsada por el Ayuntamiento de Córdoba en relación a las viviendas turísticas en el casco histórico.