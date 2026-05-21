El AVE, el embalse de la Breña o el Puente de Andalucía: una exposición recorre las grandes obras que cambiaron Córdoba

El AVE Sevilla-Córdoba y el Córdoba-Málaga, la nueva estación de ferrocarril o el embalse de la Breña son cuatro de las siete infraestructuras recogidas en la muestra 50 Años-50 Obras organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla con motivo del 50 aniversario de esta demarcación del órgano colegial. La muestra podrá visitarse en el bulevar de Gran Capitán de Córdoba hasta el 3 de junio, después de haber pasado ya por otras provincias andaluzas.

Como ha detallado el decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan Manuel Medina, "las obras civiles son elementos esenciales en la vida de las personas, con un impacto directo en la sociedad, pero mudo e invisible mientras todo funciona bien". Sobre esto último, ha recordado cómo inciden en estas infraestructuras situaciones meteorológicas extremas -como la dana-. También ha hecho referencia al accidente ferroviario de Adamuz, pues sucesos de este calibre "ponen el foco en la vital necesidad de que las infraestructuras funcionen correctamente y se mantengan y conserven con la precisión y los fondos que requieren".

Inauguración de la Exposición '50 Años-50 Obras'. / A. J. GONZÁLEZ

Las grandes obras que cambiaron Córdoba

La exposición cuenta con información de numerosas obras civiles que han supuesto cambios históricos en la vida de los andaluces. En el caso de la provincia de Córdoba, aparecen siete proyectos. Se muestra, entre otros, el Puente de Andalucía, "una apuesta por la modernidad y la movilidad en la ciudad", en palabras de Medina, y el embalse de la Breña, "una de las mayores presas de gravedad de Europa, obra clave de la Ingeniería hidráulica del siglo XXI", ha añadido.

La exposición también recoge imágenes e información sobre el canal de riego Genil-Cabra, "ejemplo de cómo una infraestructura que pudiéramos entender como humilde tiene un impacto profundo en un territorio transformándolo y modernizándolo"; o la nueva estación de ferrocarril, "uno de los hitos más importantes de la ingeniería ferroviaria reciente que permitió la cohesión de la ciudad y tuvo un enorme impacto social", ha reseñado el decano de estos ingenieros.

Panel de la exposición con información sobre la estación de trenes. / A. J. GONZÁLEZ

En las infraestructuras interprovinciales, que generan ese esqueleto de la movilidad en Andalucía, tres de las seis que se incluyen están vinculadas a la provincia de Córdoba: el AVE Córdoba-Sevilla, que marcó el inicio de la Alta Velocidad en España; el AVE Córdoba-Málaga, otro de los grandes logros de la historia ferroviaria española al permitir la conexión del Mediterráneo con el interior del país; y a nivel viario la autovía del Sur o A-4, "determinante en el desarrollo económico del sur peninsular", ha apuntado Medina.