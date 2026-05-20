La UNED adjudica la obra para adaptar el antiguo colegio Lucano de Córdoba como su nueva sede

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha adjudicado el contrato para ejecutar las obras de reforma del antiguo colegio Lucano, ubicado en el barrio de la Fuensanta de Córdoba, y adaptarlo así como su nueva sede. Según la información recogida en la Plataforma de Contratación, el contrato se ha adjudicado a la granadina Taranta 76 S. L. por 387.124,15 euros (impuestos incluidos) tras salir a licitación por 411.834,2. La empresa tendrá ahora tres meses para ejecutar los trabajos.

Como se explica en el contrato, el objetivo de la reforma es "disponer de unas instalaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad académica, administrativa y de servicios universitarios". En cuanto a los usos que tendrá, se detalla que será un espacio "funcional, accesible y conforme a la normativa vigente" que permitirá la implantación de "enseñanzas, atención al alumnado y desarrollo de actividades propias del centro, incluyendo aulas, biblioteca, despachos, espacios comunes y servicios auxiliares".

Patio del colegio Lucano, en una imagen de archivo. / VÍCTOR CASTRO

El edificio y la intervención

Según informó la UNED en su día, el antiguo colegio, de más de 1.900 metros cuadrados, será intervenido para construir en la planta baja un hall de acceso, secretaría, biblioteca, salón de actos y sala de exámenes. En la planta primera contará con diez aulas de tutoría de diversos tamaños y laboratorio de física y química. El proyecto también contempla una intervención en la escalinata y rampa exterior para garantizar un recorrido totalmente accesible desde la vía pública y también en la parcela, con un vallado perimetral para determinar la zona docente y la creación de un aparcamiento.

Por su parte, las pistas del colegio (cerrado desde la pandemia) serán para el barrio y para los vecinos tal y como se acordó. Además, el otro edificio del espacio Lucano se destinará a un centro de participación activa de mayores.