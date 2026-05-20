El Tribunal de Cuentas investiga a Sadeco por posible responsabilidad contable en ayudas a empleados

El consejo de administración de Sadeco se personará en una denuncia del Tribunal de Cuentas contra la empresa municipal de limpieza por un supuesto delito de responsabilidad contable en los pagos del Fondo Social del año 2021. El máximo órgano fiscalizador del sector público, cuya función es vigilar, auditar y garantizar que el dinero y los recursos públicos sean utilizados correctamente, apunta la posibilidad de que se cometiera dicho delito con las ayudas económicas que la empresa da a sus trabajadores para gastos médicos, como el dentista o la óptica, que están perfectamente reguladas en el convenio colectivo.

En concreto, el Tribunal de Cuentas ha hecho una liquidación provisional de 30.595,79 euros más 3.903,51 euros de intereses legales que los responsables de la concesión de estas ayudas sociales deberán pagar, si se concreta el delito, como una deuda solidaria entre todos. Este miércoles, los consejeros de administración de Sadeco han aprobado en una sesión extraordinaria la personación en la causa para defender los intereses de la empresa y de los miembros que componían la comisión social que administraba el fondo social.

Vehículos de Sadeco. / CÓRDOBA

Qué se investiga

En concreto, el Tribunal de Cuentas investiga el uso del fondo social de Sadeco en 2020. Ese año, la empresa de limpieza gastó 90.724,21 euros de dicho fondo, pero en 2021 el gasto subió a 121.320,00 euros. La Ley de Presupuestos Generales del Estado prohibía taxativamente que los gastos de acción social aumentaran de un año para otro, siendo aquí la diferencia de algo más de 30.000 euros. Es esa diferencia la que denuncia el Tribunal de Cuentas.

Por este motivo, el órgano fiscalizador apunta al entonces gerente de la empresa, Francisco Ruiz, y a los tres miembros que formaban la comisión de Asuntos Sociales de Sadeco de aquella época, a los que ahora se les reclama el pago de esa cantidad.

Qué argumenta la defensa

La empresa de limpieza sostiene hasta cuatro argumentos para justificar el incremento de esa cantidad en el gasto de las ayudas. En primer lugar, recuerda que fue el año del covid y que durante el confinamiento los gastos médicos se redujeron de manera anormal. Lo de 2021, sostienen, fue una "vuelta a la normalidad" al acumularse las citas médicas retrasadas. Además, explican que en Sadeco se tenía una bolsa de dinero ahorrada desde 2017 y que el exceso de 2021 se pagó con los ahorros acumulados. Asimismo, argumentan que el presupuesto oficial era de 300.000 euros y que esa cantidad no se sobrepasó y, por último, que los miembros de la comisión no manejaban dinero ni sabían de finanzas.

La instructora del Tribunal de Cuentas ha rechazado estos argumentos en sus conclusiones, aunque constata que su apreciación es puramente matemática: se gastó más dinero del permitido por ley, no si existe dolo o negligencia grave, algo que debe ser un juez el que lo decida.