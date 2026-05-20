Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor en la FeriaUrgencias en la FeriaSin reguetónTres décadas atentado ETAEl tiempoFallece Juana María GuzmánNegociación AndalucíaIncendio ZocoDefensa HiguerónZapateroSolemccorControles FeriaShopping NightIncendio Palma del RíoResultados elecciones 17MResultados elecciones CórdobaResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Ayuntamiento de Córdoba

El Tribunal de Cuentas investiga a Sadeco por posible responsabilidad contable en ayudas a empleados

La empresa municipal de limpieza de Córdoba se personará en una denuncia del Tribunal de Cuentas por el pago de 30.500 euros en gastos médicos para sus trabajadores en 2021

Vehículos de Sadeco acceden al complejo de la empresa municipal de saneamiento y reciclaje

Vehículos de Sadeco acceden al complejo de la empresa municipal de saneamiento y reciclaje / A.J. González

Irina Marzo

Irina Marzo

Córdoba

El consejo de administración de Sadeco se personará en una denuncia del Tribunal de Cuentas contra la empresa municipal de limpieza por un supuesto delito de responsabilidad contable en los pagos del Fondo Social del año 2021. El máximo órgano fiscalizador del sector público, cuya función es vigilar, auditar y garantizar que el dinero y los recursos públicos sean utilizados correctamente, apunta la posibilidad de que se cometiera dicho delito con las ayudas económicas que la empresa da a sus trabajadores para gastos médicos, como el dentista o la óptica, que están perfectamente reguladas en el convenio colectivo.

En concreto, el Tribunal de Cuentas ha hecho una liquidación provisional de 30.595,79 euros más 3.903,51 euros de intereses legales que los responsables de la concesión de estas ayudas sociales deberán pagar, si se concreta el delito, como una deuda solidaria entre todos. Este miércoles, los consejeros de administración de Sadeco han aprobado en una sesión extraordinaria la personación en la causa para defender los intereses de la empresa y de los miembros que componían la comisión social que administraba el fondo social.

NOTA PRENSA SADECO INCOEPORA CINCO CAMIONES RECOLECTORES A SU FLOTA

Vehículos de Sadeco. / CÓRDOBA

Qué se investiga

En concreto, el Tribunal de Cuentas investiga el uso del fondo social de Sadeco en 2020. Ese año, la empresa de limpieza gastó 90.724,21 euros de dicho fondo, pero en 2021 el gasto subió a 121.320,00 euros. La Ley de Presupuestos Generales del Estado prohibía taxativamente que los gastos de acción social aumentaran de un año para otro, siendo aquí la diferencia de algo más de 30.000 euros. Es esa diferencia la que denuncia el Tribunal de Cuentas.

Por este motivo, el órgano fiscalizador apunta al entonces gerente de la empresa, Francisco Ruiz, y a los tres miembros que formaban la comisión de Asuntos Sociales de Sadeco de aquella época, a los que ahora se les reclama el pago de esa cantidad.

Qué argumenta la defensa

La empresa de limpieza sostiene hasta cuatro argumentos para justificar el incremento de esa cantidad en el gasto de las ayudas. En primer lugar, recuerda que fue el año del covid y que durante el confinamiento los gastos médicos se redujeron de manera anormal. Lo de 2021, sostienen, fue una "vuelta a la normalidad" al acumularse las citas médicas retrasadas. Además, explican que en Sadeco se tenía una bolsa de dinero ahorrada desde 2017 y que el exceso de 2021 se pagó con los ahorros acumulados. Asimismo, argumentan que el presupuesto oficial era de 300.000 euros y que esa cantidad no se sobrepasó y, por último, que los miembros de la comisión no manejaban dinero ni sabían de finanzas.

Noticias relacionadas y más

La instructora del Tribunal de Cuentas ha rechazado estos argumentos en sus conclusiones, aunque constata que su apreciación es puramente matemática: se gastó más dinero del permitido por ley, no si existe dolo o negligencia grave, algo que debe ser un juez el que lo decida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Qué han votado tus vecinos en Córdoba en las elecciones autonómicas de Andalucía del 17M
  2. Un restaurante imposible dentro de una cueva a 15 minutos de Córdoba: 'Es un lugar precioso
  3. Elecciones autonómicas del 17M en Andalucía, en directo | Última hora de los comicios andaluces en Córdoba
  4. Una mujer grave tras ser atropellada por una moto en la plaza de Colón de Córdoba
  5. Muere un hombre de 50 años tras salirse de la A-4 en Córdoba
  6. De la Córdoba romana al lujo moderno: un hotel de cinco estrellas levantado sobre la historia
  7. Córdoba contará con un tramo de 13 kilómetros de autovía en la N-432 entre la capital y Cerro Muriano
  8. Así quedan los nuevos toldos de la Feria de Córdoba 2026 en El Arenal: 'La mejor de las sombras en la mejor feria del mundo

El Tribunal de Cuentas investiga a Sadeco por posible responsabilidad contable en ayudas a empleados

El Tribunal de Cuentas investiga a Sadeco por posible responsabilidad contable en ayudas a empleados

El Infoca realiza una quema preventiva de pastos para prevenir incendios en la urbanización de Santo Domingo

El Infoca realiza una quema preventiva de pastos para prevenir incendios en la urbanización de Santo Domingo

Álex López, médico de Urgencias, ante la Feria de Córdoba: "Alcohol e intenso calor pueden ser perjudiciales para la salud"

Álex López, médico de Urgencias, ante la Feria de Córdoba: "Alcohol e intenso calor pueden ser perjudiciales para la salud"

Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía, confirma la previsión para el inicio de la Feria de Córdoba: esto es lo que nos espera en El Arenal

Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía, confirma la previsión para el inicio de la Feria de Córdoba: esto es lo que nos espera en El Arenal

El IES El Tablero de Córdoba estrena un Centro de Excelencia de Formación Profesional en transporte y logística

El IES El Tablero de Córdoba estrena un Centro de Excelencia de Formación Profesional en transporte y logística

Tres décadas del "golpe directo" de ETA a la BRI X: el asesinato del sargento Ayllón en Córdoba

La Aemet avisa a las puertas de la Feria de Córdoba: "Las temperaturas seguirán subiendo en los próximos días"

La Aemet avisa a las puertas de la Feria de Córdoba: "Las temperaturas seguirán subiendo en los próximos días"

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Tracking Pixel Contents