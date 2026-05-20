El vaper gana terreno en Córdoba y ya hay un 10% de fumadores que prefiere el cigarrillo electrónico frente al tabaco tradicional, en un cambio de hábitos que preocupa a los expertos sanitarios. Es la noticia que abre nuestro boletín en la tarde de este miércoles 20 de mayo, en el que también repasamos el dispositivo especial preparado por Aucorsa para la Feria de Córdoba, con 13 líneas específicas para conectar todos los barrios con El Arenal y facilitar los desplazamientos durante la semana grande. Además, analizamos los vínculos empresariales en Córdoba de Enrique Riquelme, el empresario que ha comenzado a sonar como posible candidato a la presidencia del Real Madrid.

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