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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El auge del vapeo en Córdoba, el operativo especial de transporte para la Feria y los negocios de Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, en Córdoba centran la actualidad de este miércoles 20 de mayo

Quintana, a la izquierda -con gafas-, junto a Riquelme, con la campana, tras el anuncio del aumento de participación de Cunext Copper en Cox.

Quintana, a la izquierda -con gafas-, junto a Riquelme, con la campana, tras el anuncio del aumento de participación de Cunext Copper en Cox. / COX

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El vaper gana terreno en Córdoba y ya hay un 10% de fumadores que prefiere el cigarrillo electrónico frente al tabaco tradicional, en un cambio de hábitos que preocupa a los expertos sanitarios. Es la noticia que abre nuestro boletín en la tarde de este miércoles 20 de mayo, en el que también repasamos el dispositivo especial preparado por Aucorsa para la Feria de Córdoba, con 13 líneas específicas para conectar todos los barrios con El Arenal y facilitar los desplazamientos durante la semana grande. Además, analizamos los vínculos empresariales en Córdoba de Enrique Riquelme, el empresario que ha comenzado a sonar como posible candidato a la presidencia del Real Madrid.

Además, destacamos estas otras noticias:

Feria de Córdoba

Sucesos y Tribunales

Salud

Córdoba ciudad

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