La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El auge del vapeo en Córdoba, el operativo especial de transporte para la Feria y los negocios de Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, en Córdoba centran la actualidad de este miércoles 20 de mayo
El vaper gana terreno en Córdoba y ya hay un 10% de fumadores que prefiere el cigarrillo electrónico frente al tabaco tradicional, en un cambio de hábitos que preocupa a los expertos sanitarios. Es la noticia que abre nuestro boletín en la tarde de este miércoles 20 de mayo, en el que también repasamos el dispositivo especial preparado por Aucorsa para la Feria de Córdoba, con 13 líneas específicas para conectar todos los barrios con El Arenal y facilitar los desplazamientos durante la semana grande. Además, analizamos los vínculos empresariales en Córdoba de Enrique Riquelme, el empresario que ha comenzado a sonar como posible candidato a la presidencia del Real Madrid.
- El vapeo irrumpe con fuerza en Córdoba: un 10% de fumadores ya lo prefiere
- Así es el plan de Aucorsa para la Feria de Córdoba: 13 líneas especiales para comunicar todos los barrios con El Arenal
- Los negocios en Córdoba de Enrique Riquelme, el candidato a la presidencia del Real Madrid
Además, destacamos estas otras noticias:
Feria de Córdoba
- Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía: "El inicio de la Feria de Córdoba vendrá acompañado de máximas próximas a los 40 grados"
Sucesos y Tribunales
- Buscan a una joven de 18 años desaparecida en Córdoba
- La Policía halla indicios de que el incendio en la atracción de la plaza del Zoco pudo ser provocado
- Lili, la hija de la mujer asesinada en la Fuensanta, a la salida del juicio contra su padre: "Espero justicia y que nadie tenga que volver a pasar por esto"
- Los bomberos de Córdoba sofocan el incendio de un coche en la ronda Oeste
Salud
- Antonio Ranchal, investigador de Córdoba: "El vapeo en los jóvenes se relaciona con trastornos cardiovasculares"
- Dos mil facultativos claman en Córdoba por "una sanidad pública digna" en la tercera jornada de huelga estatal
- El hospital Reina Sofía de Córdoba dice adiós a 119 residentes con un emotivo acto de homenaje
Córdoba ciudad
- Aucorsa recupera los puntos de recarga y venta física del bonobús: a partir de este día podrás utilizarlos
- El Tribunal de Cuentas investiga a Sadeco por posible responsabilidad contable en ayudas a empleados
- Tres décadas del "golpe directo" de ETA a la BRI X: el asesinato del sargento Ayllón en Córdoba
Provincia
- La Diputación aprueba un segundo plan para ayudar a los municipios a luchar contra el Virus del Nilo
- Qué han votado tus vecinos en Córdoba en las elecciones autonómicas de Andalucía del 17M
- Un restaurante imposible dentro de una cueva a 15 minutos de Córdoba: 'Es un lugar precioso
- Elecciones autonómicas del 17M en Andalucía, en directo | Última hora de los comicios andaluces en Córdoba
- Una mujer grave tras ser atropellada por una moto en la plaza de Colón de Córdoba
- Muere un hombre de 50 años tras salirse de la A-4 en Córdoba
- De la Córdoba romana al lujo moderno: un hotel de cinco estrellas levantado sobre la historia
- Córdoba contará con un tramo de 13 kilómetros de autovía en la N-432 entre la capital y Cerro Muriano
- Defensa invierte 3,5 millones en el centro de El Higuerón en Córdoba para acoger a todo el personal que luego se 'mudará' a la BLET