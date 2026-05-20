La actualidad del miércoles 20 de mayo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La previsión de altas temperaturas para el arranque de la Feria de Córdoba, las consecuencias políticas del 17M y el recuerdo del atentado de ETA contra la BRI X centran la mirada informativa
El inicio de la Feria de Córdoba llegará acompañado de un fuerte episodio de calor, con máximas cercanas a los 40 grados, según advierte el delegado de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino. Es la noticia que abre nuestro boletín de este miércoles 20 de mayo, marcado también por la incertidumbre política tras el 17M: la Junta se prepara para un posible “parón” administrativo si no alcanza un acuerdo rápido con Vox. Además, recordamos el asesinato del sargento Ayllón, cuando se cumplen tres décadas del atentado de ETA contra la Brigada X en Córdoba, uno de los episodios más duros vividos por el Ejército en la ciudad.
- Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía: "El inicio de la Feria de Córdoba vendrá acompañado de máximas próximas a los 40 grados"
- La Junta se prepara para el 'parón' si no hay pacto rápido con Vox: ni nuevas oposiciones ni gastos a largo plazo
- Tres décadas del "golpe directo" de ETA a la BRI X: el asesinato del sargento Ayllón en Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Feria de Córdoba
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Córdoba ciudad
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