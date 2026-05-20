El inicio de la Feria de Córdoba llegará acompañado de un fuerte episodio de calor, con máximas cercanas a los 40 grados, según advierte el delegado de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino. Es la noticia que abre nuestro boletín de este miércoles 20 de mayo, marcado también por la incertidumbre política tras el 17M: la Junta se prepara para un posible “parón” administrativo si no alcanza un acuerdo rápido con Vox. Además, recordamos el asesinato del sargento Ayllón, cuando se cumplen tres décadas del atentado de ETA contra la Brigada X en Córdoba, uno de los episodios más duros vividos por el Ejército en la ciudad.

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