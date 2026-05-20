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La actualidad del miércoles 20 de mayo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La previsión de altas temperaturas para el arranque de la Feria de Córdoba, las consecuencias políticas del 17M y el recuerdo del atentado de ETA contra la BRI X centran la mirada informativa

Atentado de ETA en Carlos III, donde murió el sargento Ayllón el 20 de mayo de 1996.

Atentado de ETA en Carlos III, donde murió el sargento Ayllón el 20 de mayo de 1996. / Francisco González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El inicio de la Feria de Córdoba llegará acompañado de un fuerte episodio de calor, con máximas cercanas a los 40 grados, según advierte el delegado de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino. Es la noticia que abre nuestro boletín de este miércoles 20 de mayo, marcado también por la incertidumbre política tras el 17M: la Junta se prepara para un posible “parón” administrativo si no alcanza un acuerdo rápido con Vox. Además, recordamos el asesinato del sargento Ayllón, cuando se cumplen tres décadas del atentado de ETA contra la Brigada X en Córdoba, uno de los episodios más duros vividos por el Ejército en la ciudad.

Además, destacamos estas otras noticias:

Feria de Córdoba

Córdoba ciudad

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