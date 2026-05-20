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El sorteo de la ONCE reparte 350.000 euros en el barrio cordobés de Fátima: "Estoy más contenta que si me hubiese tocado a mí"

María José Cendrero, natural de Puertollano aunque casada con un cordobés, vendió diez cupones con 35.000 euros para cada acertante

María José Cendrero, vendedora de los diez cupones premiados en el barrio de Fátima, en Córdoba.

María José Cendrero, vendedora de los diez cupones premiados en el barrio de Fátima, en Córdoba. / CÓRDOBA

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

El sorteo de la ONCE de este martes, 19 de mayo, ha repartido una importante cantidad de dinero en el barrio cordobés de Fátima. Un total de 350.000 euros en diez cupones, a 35.000 euros por acertante, que han llenado de alegría a su vendedora, María José Cendrero. "No quepo en , estoy más contenta que si me hubiese tocado a mí", explica, antes de reconocer que está "deseando llegar donde los premiados y compartirlo con ellos". Además, se trata del segundo sorteo que ha concedido fortuna en la provincia de Córdoba en unas pocas horas, tras los más de 82.000 euros que ha repartido la Bonoloto en Fuente Palmera.

Cendrero es vendedora de la ONCE desde hace menos de un año, y llevó la suerte hasta el barrio de Fátima de la capital. Natural de Puertollano, María José llegó a Córdoba “engañada por un cordobés” y ahora se siente “una cordobesa más”. “Me han acogido muy bien, en el tiempo que llevo aquí mi trato con la gente ha sido muy satisfactorio”, añade.

Un puesto de la ONCE en Córdoba.

Un puesto de la ONCE en Córdoba. / Adrián Ramírez

Un barrio de Fátima "en el que hace falta" y por el que se alegra especialmente

Repartir tanta fortuna entre sus clientes, con menos de un año vendiendo cupones, es muy satisfactorio para ella. "Tenía la ilusión de dar un premio, siempre te lo imaginas, pero es mucho mejor incluso" que en sus mejores sueños, asegura. Además, el haber repartido tal cantidad de dinero en un barrio popular como es el de Fátima, le genera una satisfacción doble: "Estoy más contenta aún porque es un barrio en el que hace falta, y siempre se nota más la ayuda que podamos dar” concluye Cendrero.

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Más de 800.000 euros de premio en Burguillos (Sevilla)

El sorteo del 19 de mayo estaba dedicado a la campaña de juego responsable que impulsa la ONCE y ha dejado también 815.000 euros en el municipio sevillano de Burguillos con nueve cupones premiados con 35.000 y uno con 500.000, además de 35.000 euros con un cupón premiado respectivamente en Granada y Algarrobo (Málaga) por lo que ha dejado 1.245.000 euros entre las tres provincias andaluzas. El resto de su fortuna ha ido a parar a Cataluña.

El Cupón de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para el próximo viernes, 22 de mayo, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 120 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

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