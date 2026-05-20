El sorteo de la ONCE reparte 350.000 euros en el barrio cordobés de Fátima: "Estoy más contenta que si me hubiese tocado a mí"

El sorteo de la ONCE de este martes, 19 de mayo, ha repartido una importante cantidad de dinero en el barrio cordobés de Fátima. Un total de 350.000 euros en diez cupones, a 35.000 euros por acertante, que han llenado de alegría a su vendedora, María José Cendrero. "No quepo en mí, estoy más contenta que si me hubiese tocado a mí", explica, antes de reconocer que está "deseando llegar donde los premiados y compartirlo con ellos". Además, se trata del segundo sorteo que ha concedido fortuna en la provincia de Córdoba en unas pocas horas, tras los más de 82.000 euros que ha repartido la Bonoloto en Fuente Palmera.

Cendrero es vendedora de la ONCE desde hace menos de un año, y llevó la suerte hasta el barrio de Fátima de la capital. Natural de Puertollano, María José llegó a Córdoba “engañada por un cordobés” y ahora se siente “una cordobesa más”. “Me han acogido muy bien, en el tiempo que llevo aquí mi trato con la gente ha sido muy satisfactorio”, añade.

Un puesto de la ONCE en Córdoba. / Adrián Ramírez

Un barrio de Fátima "en el que hace falta" y por el que se alegra especialmente

Repartir tanta fortuna entre sus clientes, con menos de un año vendiendo cupones, es muy satisfactorio para ella. "Tenía la ilusión de dar un premio, siempre te lo imaginas, pero es mucho mejor incluso" que en sus mejores sueños, asegura. Además, el haber repartido tal cantidad de dinero en un barrio popular como es el de Fátima, le genera una satisfacción doble: "Estoy más contenta aún porque es un barrio en el que hace falta, y siempre se nota más la ayuda que podamos dar” concluye Cendrero.

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Más de 800.000 euros de premio en Burguillos (Sevilla)

El sorteo del 19 de mayo estaba dedicado a la campaña de juego responsable que impulsa la ONCE y ha dejado también 815.000 euros en el municipio sevillano de Burguillos con nueve cupones premiados con 35.000 y uno con 500.000, además de 35.000 euros con un cupón premiado respectivamente en Granada y Algarrobo (Málaga) por lo que ha dejado 1.245.000 euros entre las tres provincias andaluzas. El resto de su fortuna ha ido a parar a Cataluña.