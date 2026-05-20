El presunto asesino de Tulia en el barrio de la Fuensanta es trasladado de la prisión de Córdoba por "ideas que pueden poner en peligro su vida"

La abogada defensora del exmarido y presunto asesino de Tulia, el pasado día 13 de abril en la Fuensanta, Marina Corral, ha solicitado este miércoles en Córdoba la suspensión del juicio por presuntas lesiones, amenazas y daños a la víctima, ocurridos dos días antes del crimen mortal, argumentando la supuesta enajenación o trastorno mental de este indviduo. Sin embargo, la plaza 6 de la sección Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba ha celebrado el juicio.

"Recientemente, ha sido trasladado de prisión porque su estado mental es un tanto crítico. Ha tenido intentos autolíticos relevantes y patentes, que se tendrían que esclarecer", ha comentado. A preguntas de los periodistas, ha aclarado que su traslado de la cárcel de Córdoba a otro centro se ha debido a que "manifestó ideas que pueden poner en peligro su vida".

Por ello, la defensa solicitó informes clínicos y psiquiátricos, y un examen forense psiquiátrico (que no se han realizado) para que se evalúe "la patología y el estado mental en el momento de los hechos" acontecidos el 11 de abril, dos días antes del homicidio. Marina Corral explica que "había una denunciante que había mencionado en varias ocasiones que había tenido intentos autolíticos" y también que "constaba en algún informe y en las actuaciones policiales se habló de trastorno mental e intentos autolíticos".

Marina Corral, abogada defensora del presunto homicida de Tulia. / P.C.A.

Niegan las amenazas y las lesiones

Por otra parte, esta letrada ha celebrado la admisión de dos pruebas testificales que en un primer momento se denegaron, de la hermana del acusado y de una vecina, "que pueden arrojar luz sobre lo ocurrido". En cualquier caso, la defensa considera no acreditado el delito de amenazas, "que se menciona sobre la vivienda y no sobre la integridad física de la denunciante".

Respecto a los daños ocasionados en el equipo de música, están dispuestos a abonar los 105 euros en que fueron tasados pericialmente, "con la mínima multa". También niegan la supuesta comisión de unas lesiones que se habría producido, según denunció la víctima, cuando su exmarido la agarró del cuello en su vivienda.