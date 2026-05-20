Los Premios Hostelería #PorElClima 2026 reconocen al establecimiento cordobés El Horno de Mel por su compromiso ambiental.

El establecimiento cordobés El Horno de Mel, ubicado en el Palacio de Congresos de Córdoba, ha sido distinguido con el premio regional de Andalucía en la III edición de los Premios Hostelería #PorElClima, en reconocimiento a su compromiso ambiental y a las medidas puestas en marcha para avanzar en la descarbonización del sector hostelero.

La entrega del galardón ha tenido lugar en un acto celebrado en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, con la presencia de la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Elena Pita, y de la comisionada especial para la Competitividad Industrial y la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria y Turismo, Núria Aymerich.

Más de 35 acciones para reducir emisiones

El reconocimiento a El Horno de Mel pone en valor la implantación de más de 35 acciones orientadas a reducir sus emisiones y mejorar la gestión ambiental del negocio.

Entre las medidas desarrolladas destaca la optimización de la gestión lumínica, adaptándola a las horas de luz natural para disminuir el consumo energético. A ello se suma la utilización del bono climático concedido por Hostelería #PorElClima, que ha permitido sustituir los sistemas de climatización de la terraza por equipos más eficientes.

Según la organización, esta actuación ha contribuido a reducir en un 7,07 por ciento la huella de carbono del establecimiento y ha generado además ahorros económicos, reforzando su papel como referencia andaluza en la transición hacia un modelo hostelero más sostenible.

Reconocimiento al compromiso del sector

Junto a El Horno de Mel, otros 16 establecimientos, uno por cada comunidad autónoma, han recibido el premio regional en esta edición como reconocimiento a su implicación y a las buenas prácticas desarrolladas para reducir su impacto ambiental.

Los galardones están impulsados por Hostelería #PorElClima, una iniciativa promovida por ECODES, junto a Coca-Cola, y con el apoyo de Hostelería de España, que distingue a establecimientos, instituciones y asociaciones comprometidos con la acción climática en el sector.

El restaurante cordobés se suma así a los anteriores premiados andaluces de esta convocatoria: el establecimiento malagueño Boca Llena, el grupo granadino La Cueva y la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS), que recibió uno de los premios nacionales.

La sostenibilidad, integrada en la gestión diaria

La vicepresidenta de Public Affairs, Communication & Sustainability de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Esther Morillas, ha subrayado que la hostelería española está demostrando su capacidad para liderar la transformación hacia modelos más sostenibles.

En este sentido, ha señalado que los premiados reflejan cómo la sostenibilidad se está integrando de forma real en la gestión diaria de los negocios, con acciones cada vez más eficaces, medibles y alineadas con la descarbonización del sector.

Por su parte, el director general de ECODES, Juan Ortiz, ha destacado que estos reconocimientos evidencian que la descarbonización de la hostelería ya es una realidad tangible, con actuaciones concretas en ámbitos como la eficiencia energética, la gestión de residuos o la movilidad sostenible.

Un sector clave en la transición ecológica

El presidente de Hostelería de España, José Almeida, ha remarcado que la hostelería debe asumir un papel activo en la descarbonización, al tratarse de un sector estratégico por su peso social y económico.

Según ha recordado, proyectos como Hostelería #PorElClima y la labor de las asociaciones provinciales resultan fundamentales para hacer accesible la acción climática a un tejido formado por más de 300.000 empresas en todo el país.

Cinco premios nacionales

Además de los reconocimientos autonómicos, la tercera edición de estos galardones ha premiado en sus cinco categorías nacionales a Five Guys, en la modalidad de Acción; a Grupo Alsea, en la de Impulso; y a Grupo El Pòsit, de Tarragona, en la de Innovación.

También han sido distinguidos el Laboratorio de Climatología del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, en la categoría de Alianzas, y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, en la de Liderazgo.

Cerca de 20.000 establecimientos adheridos

Hostelería #PorElClima nació en 2017 con el objetivo de movilizar al sector hostelero en la acción climática y facilitar su adaptación a una sociedad cada vez más sensibilizada con la sostenibilidad.

En la actualidad, la iniciativa reúne a cerca de 20.000 establecimientos adheridos en toda España, que han puesto en marcha más de 330.000 acciones dirigidas a reducir emisiones.

En esta edición se han analizado más de 700 negocios y cerca de 20.000 acciones, de las que se desprende que la gestión de residuos continúa siendo el ámbito con mayor grado de implantación, seguida del consumo responsable y de los avances en movilidad sostenible.

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Entre las medidas más extendidas figuran el reciclaje de vidrio y el uso de iluminación LED, mientras que otras como la reutilización de agua siguen siendo menos frecuentes, lo que marca áreas de mejora para el conjunto del sector.