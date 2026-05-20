La Policía halla indicios de que el incendio en la atracción de la plaza del Zoco pudo ser provocado

La Policía Nacional ha hallado indicios que apuntan a que el incendio de una atracción en la plaza Matías Prats, en el barrio del Zoco en Córdoba capital, pudo ser provocado. Según han informado este miércoles a Diario CÓRDOBA fuentes de la investigación, los agentes de la Policía Científica que acudieron hasta el lugar de los hechos han encontrado algunas evidencias que hacen prever que el fuego fue causado por alguien y no se debió a algo fortuito.

Ahora, han detallado las mismas fuentes consultadas, la Policía Judicial, con los datos aportados por la Científica, deberá esclarecer exactamente qué fue lo que ocurrió. Cabe recordar que el suceso tuvo lugar este martes, en torno a las 17.00 horas, cuando un tiovivo situado en la plaza de Matías Prats salió ardiendo, provocando una enorme columna de humo negro y alertando a los vecinos del entorno, muchos de ellos en la calle.

Caballos del tiovivo, completamente quemados. / A. J. GONZÁLEZ

El dueño de la atracción, hundido

Pepe Gálvez es el dueño de este tiovivo junto a su mujer, Loli. Este miércoles, en conversación con CÓRDOBA, Pepe reconocía estar hundido por el incendio de la atracción, que se encontraba parada desde hace tiempo debido al estado de salud de ambos miembros del matrimonio.

Preguntado por lo que podría haber provocado el fuego, Pepe reconocía a este periódico que no tenía ni idea y que fue alertado por un amigo sobre las 17.00, pidiéndole que acudiera pronto hasta la plaza porque su atracción estaba ardiendo.

A. J. González

Pepe y Loli llevan gestionando un par de atracciones en la zona del Zoco desde hace casi 40 años. Antes, esas atracciones estaban situadas justo en la plaza de enfrente del centro comercial, pero luego fueron trasladadas, por requerimiento del Ayuntamiento, a la plaza de Matías Prats, que está enfrente. Además del tiovivo, Pepe y Loli también tenían unas camas elásticas, pero las tuvieron que quitar porque estaban estropeándose.