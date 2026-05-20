Pepe Gálvez, dueño de la atracción incendiada en el Zoco: "No sé qué ha podido pasar, esto es una ruina"

Pepe Gálvez lleva casi 40 años gestionando un par de atracciones en la zona del Zoco, en Córdoba capital. Primero las tuvo frente al centro comercial, pero hace unos años tuvo que trasladarlas justo enfrente, a la plaza Matías Prats. Un tiovivo y unas colchonetas conformaban la forma de ganarse la vida de Pepe y Loli, un matrimonio conocido y querido en el barrio. Las colchonetas tuvieron que quitarlas por temas de seguridad y el tiovivo salió ayer ardiendo y todavía se desconocen las causas.

Pepe atiende a Diario CÓRDOBA entre lágrimas. Con el corazón encogido, reconoce que todavía no sabe "qué ha podido pasar", al tiempo que lamenta que "esto es una ruina". El matrimonio sufre graves problemas de salud, tanto que ambos han pasado varias veces por quirófano en el último año. Esto ha impedido que el tiovivo haya podido estar en funcionamiento, lo que agrava aún más la situación de la pareja.

Pepe Gálvez, junto al tiovivo incendiado. / A. J. GONZÁLEZ

"Pepe, vente para acá porque esto está ardiendo"

Este martes, sobre las 17.00 horas, Pepe recibió una de las peores llamadas de su vida. Lo contactó por teléfono un amigo, que le preguntó dónde estaba: "Pepe, vente para acá porque esto está ardiendo", le dijo. Pepe fue corriendo hacia la plaza, donde el fuego se hizo virulento por segundos y causó una enorme columna de humo negro que era visible desde distintos puntos de la ciudad. Lo positivo es que no causó daños personales.

Pepe no tiene ni idea, de momento, de qué pudo pasar. "No sé de dónde vino el incendio", reconoce en conversación con este periódico. Él ya ha pasado por el Ayuntamiento de Córdoba para informarse, y tendrá que ir con su mujer, que es a nombre de quien está la atracción, a comisaría.

Parte de la atracción completamente calcinada. / A. J. GONZÁLEZ

La Policía Nacional lleva la investigación

Según ha podido saber este periódico, la investigación de lo sucedido corre a cargo del Cuerpo Nacional de Policía. Agentes de la Policía Científica estuvieron ayer en la zona y volverán también hoy, al menos según señala Pepe, que en la mañana de este miércoles se encontraba esperándolos.

Víctor Castro

Según explican a Diario CÓRDOBA fuentes de la investigación, conocer las causas exactas del incendio puede llevar tiempo, aunque sí podría saberse relativamente pronto si el fuego fue provocado o surgió de manera fortuita.