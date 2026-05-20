Dos mil facultativos claman en Córdoba por "una sanidad pública digna" en la tercera jornada de huelga estatal

Córdoba se ha convertido este miércoles en el epicentro en Andalucía del tercer día de una nueva semana de huelga médica estatal contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad. Más de dos mil facultativos de toda la región, convocados por el Sindicato Médico, han participado en la protesta que partió de la Torre de la Calahorra y ha finalizado en la Subdelegación del Gobierno. Según datos de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, la huelga médica encara en Andalucía el tercer día con un seguimiento medio del 19,20% y tras acumular otros más de 87.000 actos suspendidos. Concretamente, entre el lunes y el martes, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha tenido que cancelar 87.077 actos, lo que tiene un impacto económico de 12,9 millones de euros. El lunes, fueron 44.719 los actos suspendidos (6,5 millones); y el martes, 42.358 con una repercusión económica de 6,4 millones.

Los datos facilitados por la Consejería de Sanidad reflejan que el seguimiento del paro este miércoles en Andalucía ha sido del 19,20%. Por provincias, en Almería, del 25,79%; en Cádiz, 19,89%; en Córdoba, 11,30%; en Granada, 18,27%; en Huelva, 24,73%; en Jaén, 12,02%; en Málaga, 19,56%; y en Sevilla, 21,11%.

La protesta reúne a médicos, residentes y estudiantes, así como a población en general

La manifestación, "una movilización histórica en defensa de la sanidad pública, de la dignidad profesional y del futuro de la medicina", según el Sindicato Médico, ha reunido a médicos, residentes, estudiantes, profesionales sanitarios y ciudadanos, añade el Sindicato Médico, que asegura que los participantes "han alzado la voz para reclamar un Estatuto Propio de la profesión médica que garantice condiciones laborales dignas, estabilidad, conciliación y una planificación real que frene el deterioro progresivo del sistema sanitario público".

Los facultativos rechazan el nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad / A. J. González

Durante la movilización se han escuchado mensajes claros "contra la precariedad, el agotamiento profesional y la falta de relevo generacional, recordando que la situación actual no sólo afecta a los médicos, sino también a la seguridad y calidad asistencial que reciben los pacientes".

El Sindicato Médico ha agradecido la "enorme participación y el respaldo recibido por parte de profesionales y sociedad civil", destacando que esta movilización supone “un punto de inflexión” y una llamada urgente a las administraciones sanitarias para abrir una negociación real y efectiva. “La sanidad pública no puede sostenerse sobre el agotamiento de sus profesionales. Sin médicos no hay futuro”, han señalado los organizadores.

La convocatoria forma parte de las movilizaciones nacionales impulsadas en defensa de la profesión médica y de una sanidad pública fuerte, sostenible y capaz de garantizar la mejor atención posible a las generaciones presentes y futuras.

Respaldo autonómico

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, presente también en Córdoba ha justificado la celebración de esta marcha frente a la "resistencia" del Gobierno central y del Ministerio de Sanidad a negociar una salida al conflicto. "No nos vamos a rendir. Contra su resistencia, nuestra tenacidad y convicción"."No vamos a renunciar a nuestros objetivos", entre los que están una regulación propia de la profesión médica; un modelo de jornada laboral que "no suponga una forma de explotación"; una clasificación profesional "que nos haga justicia" y un cambio en las guardias que "hacemos obligatoriamente" para que se tengan en cuenta a la hora de la jubilación, ha defendido Rafael Ojeda.