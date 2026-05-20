Marcos García, director del Plan de Tabaquismo de Andalucía: "Hay un repunte del vapeo y el 10% de fumadores ya lo prefiere"

La cifra de personas que fuma tabaco tradicional en Córdoba y Andalucía se encuentra en descenso desde hace años, ha señalado en una jornada científica en Córdoba el director del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía (PITA), Marcos García Rueda, gracias a los esfuerzos conjuntos de campañas y legislaciones para reducir este negativo hábito por sus graves perjuicios para la salud. Sin embargo, aunque se están realizando intervenciones desde el punto de vista educativo y asistencial, "contemplamos con cierta preocupación el aumento del cigarrillo electrónico como ocurre en el contexto nacional e internacional", ha apuntado este especialista en Neumología. "Se está produciendo un repunte de lo que se denominan nuevas formas de tabaquismo, centradas sobre todo en el vapeo", ha trasladado Marcos García.

Así, Marcos García Rueda, que ha pronunciado una ponencia en el Imibic dentro de la Jornada Actualización en investigación y abordaje del tabaquismo y vapeo, ha expuesto que un 10% del total de fumadores está optando ya por estas nuevas formas de tabaquismo. El Imibic ha acogido este miércoles este encuentro, organizado por el hospital Reina Sofía, con la colaboración de Imibic, AECC y Universidad de Córdoba, en que han participado a su vez especialistas y representantes de las entidades antes citadas, así como del Distrito Córdoba-Guadalquivir.

Autoridades y ponentes que han participado en la jornada sobre tabaquismo y vapeo en el Imibic. / A.J. GONZÁLEZ

Casi un 20% de la población ha vapeado alguna vez

El director del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía recalca que, según el estudio nacional Edades de 2024, hasta un 19% de la población ha probado el vapeo alguna vez, mientras que en el apartado de nuevas formas de consumo (cachimba, tabaco de liar y cigarrillo electrónico) el total de la población que opta por este tipo de consumo llega al 10%, aunque otras estimaciones lo rebajan a un 3% o un 4%, "pero en todo caso cualquier porcentaje es preocupante y requiere de la máxima atención", ha incidido este neumólogo.

Preguntado por la prohibición en España de la venta de vapeadores a menores de 18 años, Marcos García ha manifestado que "sabemos que por ley los menores no pueden comprar ni vapers ni consumirlos, pero la realidad nos hace ver que la situación es muy distinta. Estamos viendo que existen unos dispositivos tan nuevos en el mercado y que no tenemos recorrido suficiente para ver los efectos que tienen sobre la salud. Acuérdense que sobre el cigarro convencional tardamos fácilmente 80 años en percibir sus efectos", ha recordado este experto.

El director del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía, Marcos Garcia Rueda. / A.J. GONZÁLEZ

Causa riesgo en el cerebro, aparato respiratorio, entre otras patologías

Acerca del vapeo entre los jóvenes y menores, García ha hecho hincapié en que "nos encontramos ante un cerebro inmaduro que se está formando y que está organizando sus conexiones neuronales y su forma de pensar y en el mismo interfiere la nicotina y puede cambiar el cerebro de quien consume cigarros, siendo más susceptible mientras más joven es la persona".

Según Marcos García, los efectos del vapeo pueden ser variados. "Al no estar tan normalizada la composición de los líquidos del vapeo se han identificado en su consumo sustancias que interaccionan con el aparato respiratorio y pueden causar alteraciones y patologías, como metales pesados, edulcorantes o sustancias que se metabolizan dentro de organismo y luego producen componentes tóxicos que pueden dañar el organismo. Por eso, es un objetivo prioritario el tema de los vapeadores a nivel de jóvenes y adolescentes".

María Auxiliadora Cabanás, presidenta de la AECC, junto a autoridades, durante su intervención. / CÓRDOBA

María Auxiliadora Cabanás, presidenta de la AECC: "contiene sustancias cancerígenas, nicotina y toxinas"

En este mismo foro, la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba (AECC), María Auxiliadora Cabanás, ha lamentado que "después de muchos años para erradicar el humo del tabaco, de nuevo tenemos la amenaza del vapeo. El vapeo es una trampa, ahora es la nueva amenaza"

Cabanás ha incidido en que se "venden el vapeo como una ayuda para desengancharse de la nicotina, con sabores frutales, pero contiene toxinas, sustancias cancerígenas, nicotina, afecta a los que hay alrededor, insistiendo la presidenta de la AECC en que "no nos hagan tragar un humo digitalizado".

La AECC critica que se regalen 'vapers' a los adolescentes

María Auxiliadora Cabanás ha criticado que "incluso se regalen vapers a los adolescentes, que son víctimas de este marketing tan feroz. La obligación es concienciar a la población. La lucha no se puede hacer solo en los hospitales, necesitamos la conjunción de toda la ciudadanía para que los cordobeses conozcan los peligros verdaderos del tabaquismo y del vapeo".

Cabanás ha resaltado que la AECC ofrece en Córdoba ayuda para luchar contra el tabaquismo y el vapeo mediante talleres de deshabituación en su centro, empresas, centros de la Universidad... "Las familias están menos prevenidas frente al vapeo, hay familias que hacen este regalo, no conocen el peligro de lo que hay alrededor del vapeo. Es un vapor, pero con las mismas sustancias cancerígenas que el tabaco", ha insistido.