Lili, la hija de la mujer asesinada en la Fuensanta, a la salida del juicio contra su padre: "Espero justicia y que nadie tenga que volver a pasar por esto"

Los hijos de Tulia, Lili y Álex Caballero (prefieren omitir el apellido de su padre), la víctima del crimen machista del pasado 13 de abril en el barrio cordobés de la Fuensanta, han reclamado este miércoles en Córdoba "justicia" y "que nadie tenga que volver a pasar por esto", en palabras de la primera.

Después de que su madre muriese a manos de su padre el 13 de abril pasado, hoy han afrontado el primer juicio contra su progenitor, acusado de supuestas lesiones, daños y amenazas cometidos sobre su exmujer los días antes de este crimen.

Lili: "Sigo sin asimilar que no está"

Una vez finalizada la vista oral en la Ciudad de la Justicia, Lili y Álex han atendido a los medios de comunicación acompañados por su abogado, José Rafael Palomino. Lili ha afirmado que "lo estamos pasando muy mal. Sigo sin asimilar que no está, no sé seguir sin ella ahora mismo".

Junto a Lili, su hermano ha lamentado que en el año 2026 ha aumentado el número de víctimas mortales de la violencia machista en España y se ha preguntado "hasta dónde hay que llegar para que se vea que una orden de alejamiento sin pulsera no sirve, es una hoja en blanco".

Álex: "Mi madre no va a ser un número más"

En esta línea, Álex ha manifestado que "mi madre no va a ser un número más. Toda la fuerza que me dio, que sea para poder cambiar esto". También ha aludido al procedimiento judicial, deseando que "le caiga lo máximo posible (a su padre) y que gente así no salga en su vida de la cárcel, que esto no se vuelva a repetir". Álex ha lamentado que "las medidas de protección (para las mujeres víctimas de violencia machista) son muy pocas y el dinero que se invierte es muy poco".