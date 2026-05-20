Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía: "El inicio de la Feria de Córdoba vendrá acompañado de máximas próximas a los 40 grados"

Quedan apenas tres días para el inicio de la Feria de Nuestra Señora de la Salud y van creciendo las ganas de pasar unos buenos días de diversión y desconexión, de momento sin ninguna previsión de lluvia que agüe la fiesta, aunque con un poco más del calor del deseado.

Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Ceuta y Melilla, señala que, a partir de este miércoles 20 de mayo se espera una progresiva subida de los termómetros en toda la vertiente occidental de la comunidad andaluza, propiciada por la llegada de una masa de aire caliente procedente de África, que vendrá acompañada una vez más de calima. Además, añade este experto que, al estar durante todos estos días los cielos despejados, los rayos del sol son más eficientes y calientan más.

Juan de Dios del Pino indica que en Córdoba las temperaturas máximas que se esperan para este primer fin de semana de Feria de Córdoba (23 y 24 de mayo) serán bastante calurosas, aunque se situarán uno o dos grados por debajo de lo que se espera en diferentes puntos de Sevilla y Huelva, donde los termómetros se quedarán muy cerca de los 40 grados.

Plano de la Feria de Córdoba 2026 / CÓRDOBA

El termómetro empieza a subir de forma progresiva hasta el sábado

Así, las máximas contempladas para esta semana en Córdoba, son 33 grados este miércoles 20 de mayo, 34º, el jueves 21, 35º, el viernes 22; 36º, el sábado 23, y 34º, el domingo 24 de mayo. Se trata de una anomalía térmica, precisa el delegado de la Aemet en Andalucía, temperaturas que son más elevadas que la media de esta época, ya que deberían girar en torno a los 28 o 30 grados de máxima y no situarse entre los 35 o más grados.

Incluso las temperaturas mínimas previstas por la Aemet en Córdoba para esta semana también serán más altas que lo propio de estas fechas, redunda Juan de Dios del Pino. De cara, sobre todo, al fin de semana, que es cuando Córdoba ya estará de feria, estos valores nocturnos se acercarán a los 20 grados, unos promedios bastante suaves para ser todavía primavera.

Una mujer vestida de gitana, durante un día de calor de la Feria de Córdoba del pasado año. / AJGONZALEZ

La previsión de la semana grande de Feria, aún por determinar

Lo que no está aún claro, avanza Del Pino, es lo que va a pasar durante la próxima semana, que es la semana grande de la Feria. «Inicialmente, parecía que tras el calor del primer fin de semana de Feria, a partir del lunes 25 de mayo iban a bajar algo las temperaturas, debido a la entrada de un anticiclón que podía venir acompañado de vientos del norte», señala este responsable de la Aemet. Sin embargo, Juan de Dios del Pino adelanta que ya no está previsto el anticiclón, por lo que Andalucía y Córdoba continuarán bajo los efectos de los mismos vientos del sur que desde hoy van a empezar a elevar mucho los termómetros.