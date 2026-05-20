El Infoca realiza una quema preventiva de pastos, matorral y arbustos para evitar incendios en la urbanización de Santo Domingo en Córdoba

Efectivos del dispositivo provincial del EMA Infoca han realizado este miércoles una "quema prescrita" sobre una parcela cubierta por pastos, matorral y arbustos, próxima a la urbanización de Santo Domingo, en el término municipal de Córdoba, según informa la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

El objetivo de esta práctica, ejecutada de forma controlada sobre una superficie de dos hectáreas en zona de interfaz urbano-forestal, es prevenir incendios forestales. Con ella se ha eliminado el combustible vegetal presente en la ladera que desciende desde la zona de la urbanización, "lo que evitaría que, en caso de un incendio forestal, hubiese un impacto directo de las llamas contra la primera línea de viviendas", asegura el Ejecutivo autonómico.

Habitual en las labores preventivas contra los incendios forestales

Esta práctica, habitual en las labores preventivas contra incendios forestales que se realizan en Andalucía, "ha servido también como acción formativa para bomberos urbanos del Ayuntamiento de Córdoba".

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina (c), observa las tareas de los bomberos forestales junto a la urbanización de Santo Domingo. / CÓRDOBA

La ejecución de quemas prescritas, mediante el uso controlado del fuego, permite reducir la vegetación en unas condiciones específicas de seguridad, donde se fija la intensidad del fuego y la cantidad del combustible vegetal a eliminar. Como apoyo de seguridad, además del personal que ha ejecutado las quemas, el Infoca contaba con un operativo en la provincia con retenes y vehículos de guardia dispuestos a acudir en caso de necesidad.

Tres grupos de bomberos forestales y cinco agentes de los bomberos urbanos

Por parte del Operativo Provincial de Córdoba, han intervenido tres grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones, el subdirector y una autobomba. Los bomberos urbanos de Córdoba han aportado cinco bomberos con un vehículo contra incendios y un vehículo ligero de extinción.

El próximo trabajo, en el Campus de Rabanales, este jueves

El uso de quemas controladas de forma preventiva está previsto que continúe aprovechando la época de peligro con riesgo medio de incendios forestales, siempre que se cumplan las condiciones necesarias de seguridad en cuanto a viento y meteorología. Este jueves 21 de mayo, se realizará una nueva quema en el entorno del Campus Universitario de Rabanales.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha señalado que la utilización de fuego para la gestión integral de los ecosistemas, aunque no exenta de riegos, es una de las herramientas más precisas en zonas vulnerables o determinantes para la propagación de incendios forestales, además de servir como una herramienta más en la gestión de la vegetación y los usos del suelo.