Ayuntamiento
El Imdeec de Córdoba lanza una plataforma digital para guiar a los emprendedores en la elección de ubicación de sus negocios
La herramienta digital, alojada en la web del instituto municipal, ofrece datos sobre renta, flujo de personas y competencia en la zona elegida por los empresarios para abrir su empresa
El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), ha puesto en manos de los emprendedores cordobeses una herramienta que puede resultarles útil para elegir dónde es mejor ubicar su negocio. La primera teniente de alcalde y presidente del Imdeec, Blanca Torrent, ha presentado este miércoles la herramienta, una plataforma digital a la que puede accederse a través de la web del Imdeec y que ha desarrollado la empresa Pickgeo, radicada en Zaragoza.
Torrent ha valorado de forma positiva esta nueva herramienta que busca dar respuesta a una de las principales dudas y problemas de los emprendedores a la hora de abrir sus negocios: ¿dónde es mejor hacerlo? De este modo esta plataforma de geomárketing, que está de momento en fase piloto, ofrece información útil para esos empresarios, que va desde el nivel de renta de los vecinos que viven en la zona elegida para abrir los negocios, hasta el número de personas que circulan habitualmente por la vía, pasando por el análisis de las empresas de la competencia en los alrededores o por los precios de los locales comerciales en esa área.
Tecnología y Big Data
La plataforma ofrece, por tanto, de manera gratuita un estudio del mercado y valora las mejores zonas para implantar en Córdoba determinadas actividades económicas. La empresa que ha desarrollado este software cruza distintos datos para analizar el área comercial determinada a través de la tecnología y el Big Data.
Los emprendedores tendrán inicialmente acceso a esta herramienta alojada en la web del Imdeec, pero en caso de querer un análisis más personalizado de su negocio deberán ponerse en contacto con los responsables de la empresa municipal para conseguir un informe más pormenorizado de su idea de negocio.
La herramienta, fácil de manejar, permite situarse en cualquier punto del mapa de la ciudad de Córdoba y ofrece información sobre la de población total en el área seleccionada, la renta media en el área seleccionada, el número de locales en alquiler que hay, así como los que están en venta y el precio medio de alquiler y de venta de los mismos.
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