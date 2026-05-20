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Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles, 20 de mayo de 2026

Presentación de ‘al final de las voces’

Presentación de ‘al final de las voces’ / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Encuentros en el Centro

Presentación de ‘al final de las voces’

El Centro Andaluz de las Letras dentro del ciclo Encuentros en el Centro organiza este evento para presentar la obra Al final de las voces (Ed. F. José Manuel Lara). La cita contará con la participación de su autor, Diego Vaya, quien mantendrá una conversación con el escritor Pablo García Casado.

CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico.

Avda. de América, s/n.

19.30 horas.

Fundación gala

Recital poético y musical

La escritora Andrea Abello y la violonchelista Nora Prat ofrecerán un recital poético y musical con motivo del Premio Festival Eñe - Fundación Gala 2025, otorgado a Andrea Abello.

CÓRDOBA. Fundación Gala.

Ambrosio de Morales, 20.

19.30 horas.

Premio Kafka de Ensayo 2026

El libro ganador ‘Perro cubano’

será presentado en Córdoba ), de la mano de su autor, el cineasta y escritor cubano Carlos D. Lechuga. Ganador de la Biznaga de Plata a la mejor película latinoamericana en el Festival de Cine de Málaga de 2013, con «Melaza», la carrera cinematográfica del escritor incluye obras como «Generación», «Vicenta B.» y la polémica «Santa y Andrés». Tanto «Melaza» como «Santo y Andrés».

CÓRDOBA. Librería Ostín Macho.

Duque de Fernán Núñez, 1.

19.00 horas.

Poemario

Presentación de ‘La luna sobre mí’

El salón de columnas del Edificio Pedro López de Alba acogerá la presentación del poemario La Luna sobre mí (Detorres Editores), de Purificación Castaño Moreno.

CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba.

Alfonso XIII, 13.

19.30 horas.

Ciclo UCOescritores

Se presenta ‘El sueño de Pyrmont Sanglier’

El escritor Miguel Agudo Zamora presenta su libro El sueño de Pyrmont Sanglier en diálogo con Luis Medina, músico y escritor, y Mercedes Daza, pintora y escritora.

CÓRDOBA. Sala del Edificio UCOCultura.

Plaza de la Corredera, 40.

20.30 horas.

Día Internacional museos

Presentación de ‘En torno a los bronces romanos: los efebos de Pedro Abad’

La publicación ofrece una mirada profunda sobre el contexto arqueológico y la técnica de estas figuras, consolidándose como una obra de referencia imprescindible para investigadores y entusiastas del patrimonio histórico. El acto contará con la intervención de Carlos Márquez, Oliva Rodríguez y José Antonio Garriguet.

CÓRDOBA. Biblioteca Museo Arqueológico.

Plaza de Jerónimo Páez, 7.

20.00 horas.

Musical

‘El fantasma de la ópera’

Inspirada en la novela de Gaston Leroux, la obra de Lloyd Webber narra la historia de un misterioso enmascarado que habita en las profundidades de la Ópera de París, donde se obsesiona con la joven soprano Christine Daaé hasta el punto de utilizar métodos oscuros y tortuosos para potenciar su talento.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Gran Capitán, 3.

20.00 horas.

Literatura

Encuentro con el escritor carlos d. lechuga

Acompañará al autor el crítico Enrique Benítez Palma.

CÓRDOBA. Librería Ostin Macho.

Duque de Fernán Núñez, 1.

19.00 horas.

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