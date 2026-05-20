El hospital Reina Sofía de Córdoba dice adiós a 119 residentes con un emotivo acto de homenaje

El Hospital Universitario Reina Sofía, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha despedido este miércoles a los 119 especialistas internos residentes (EIR) que concluyen en estos días su etapa de formación sanitaria especializada, a los que hay que sumar 31 residentes de Medicina Familiar y Comunitaria de Córdoba. Este homenaje, que organiza cada año la Comisión de Docencia, ha reunido a residentes, tutores, responsables sanitarios, profesionales y familiares en una de las citas más emotivas del hospital. El tenor José Manuel Zapata ha ejercido de maestro de ceremonias, poniendo la nota de humor y musical a un encuentro que marca el final de una etapa profesional muy intensa.

En total, culminan su formación en el complejo sanitario cordobés 98 médicos, dos farmacéuticos, tres psicólogas clínicos y un radiofísico. En las especialidades de Enfermería finalizan 15 profesionales (cuatro de Enfermería Pediátrica, cuatro de Enfermería Obstétrico-Ginecológica, cinco de Salud Mental y dos de Enfermería del Trabajo), a las que se suman cinco residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria de Córdoba.

El acto ha contado con la actuación del tenor José Manuel Zapata. / A.J. González

Premiados tres médicos y un enfermero

En el acto se ha hecho entrega de los premios Residente Excelente, que reconocen los mejores expedientes de los EIR que ahora finalizan su formación. En la categoría de Especialidades Médicas, ha sido galardonado Javier Arenas Montes (Medicina Interna), por su excelente desarrollo en investigación. En la categoría de Especialidades Quirúrgicas, el reconocimiento ha recaído en Benito Cantador Huertos (Cirugía Torácica), por su capacidad técnica en el quirófano y su especial esfuerzo en la adquisición de competencias y formación en Cirugía Torácica.

En la categoría de Especialidades Transversales, el premio ha sido para Javier Muñoz Paz (Medicina Física y Rehabilitación), por su destacada actividad investigadora y gran compromiso docente. Finalmente, en la categoría de Especialidades de Enfermería, el reconocimiento ha recaído en Luis Miguel Bermúdez Endrino (Enfermería Obstétrico-Ginecológica), por su amplia actividad formativa, gran dedicación al paciente pediátrico y su implicación en la formación. Estos galardones han contado con el patrocinio, un año más, de Mutual Médica, Sobi, el Colegio de Médicos de Córdoba y el Colegio de Enfermería de Córdoba.

Autoridades del hospital, durante el acto. / A.J. GONZÁLEZ

Agradecimiento del hospital a todos los residentes

Durante la inauguración, el director gerente del Hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, ha recordado que esta promoción se despide en un año especialmente simbólico para el complejo sanitario, que celebra su 50 aniversario. “Llevamos casi medio siglo formando generaciones de profesionales en nuestro hospital. Aportáis conocimiento actualizado, ilusión, energía, mirada crítica y una gran capacidad de trabajo. Habéis contribuido a mejorar los servicios y las unidades donde os habéis formado y habéis sido parte activa del hospital desde el primer día”, ha señalado.

El salón de actos se llenó para despedir a los residentes. / A.J. GONZÁLEZ

El potencial docente del complejo sanitario se concreta en cerca de 50 unidades docentes acreditadas -este año se ha sumado Urgencias-, más de 500 residentes en formación y una estrecha conexión con el Imibic y la Universidad de Córdoba, lo que convierte al hospital en un espacio donde asistencia, investigación, innovación y docencia conviven de manera natural.

Finalmente, el jefe de Estudios, Antonio Pablo Arenas, ha agradecido “el compromiso, la dedicación y la capacidad de adaptación” demostrada por las y los residentes, así como el trabajo de tutores y profesionales implicados en su formación. El Hospital Reina Sofía cuenta actualmente con más de 180 tutores que acompañan, orientan y supervisan el aprendizaje de los residentes durante toda su etapa formativa.

Los cuatro residentes premiados: Javier Arenas, Benito Cantador, Javier Muñoz y Luis Miguel Bermúdez. / A.J. GONZÁLEZ

En representación de la promoción, han intervenido Francisco Muñoz Osuna (Medicina Interna), Anna Ventosa López (Alergología) y Luis Miguel Bermúdez Endrino (Enfermería Obstétrico-Ginecológica), que han tenido la oportunidad de recordar algunos de los momentos más importantes vividos en su residencia. El acto ha estado lleno de momentos emotivos, recuerdos, anécdotas y nostalgia. Ha concluido con una fotografía de familia y la entrega de diplomas, la orla que les acompañará siempre y un obsequio por parte del hospital.