Los fallecidos en Córdoba el miércoles 20 de mayo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 21 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Pilar Montero Rosal

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Matilde Gómez Dorado

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Alfonso Manuel Carmona del Toro

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La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael.