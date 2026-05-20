Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 20 de mayo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 21 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Pilar Montero Rosal
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Matilde Gómez Dorado
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Alfonso Manuel Carmona del Toro
La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael.
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