El ex marido de Tulia rechaza declarar en el juicio por lesiones previas al crimen en Córdoba

El exmarido de Tulia, la última víctima mortal de la violencia machistaen Córdoba, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar durante el juicio celebrado por la sección Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba. Se le acusa de, presuntamente, entrar en la vivienda de la víctima armado con un martillo, destrozarle el equipo de música, lesionarla y amenazarla.

Según ha podido conocer Diario CÓRDOBA, la defensa ha solicitado suspender la vista por la supuesta enajenación mental del procesado, una petición a la que se ha adherido la Fiscalía, pero la acusación particular se ha opuesto y la jueza, finalmente, ha continuado adelante con el acto.

Los hechos enjuiciados hoy acontecieron, presuntamente, el sábado 11 de abril e iban a ser enjuiciados el lunes siguiente. Sin embargo, una hora antes del juicio, Tulia fue apuñalada mortalmente en el portal de su vivienda y su exmarido, detenido por la Policía como presunto autor de la agresión.

Hoy, por tanto, ha sido trasladado desde la cárcel a la Ciudad de la Justicia para comparecer en la vista oral, pero se ha negado a declarar, como ya hizo en el juzgado de Guardia y también tras ser arrestado por el homicidio. En el procedimiento por la primera denuncia, la fiscal le ha atribuido presuntos delitos de lesiones, amenazas y daños. La acusación particular, ejercida ahora por la familia de la fallecida, se ha adherido a esas conclusiones.

Efectivos de emergencias atienden el crimen machista de la Fuensanta, el 13 de abril pasado. / Manuel Murillo

Antes de llegar al juicio, el procesado ya había negado los hechos. Como se recordará, tras la denuncia fue puesto en libertad, pero se le impuso una orden de alejamiento que habría quebrantado el 13 de abril para cometer el crimen. Ambos vivían en el número 1 del pasaje Virgen de Luna, en plantas consecutivas.

A puerta cerrada

Familiares (los hijos y su hermana) y allegados de Tulia, así como medios de comunicación han acudido este miércoles a la Ciudad de la Justicia para seguir el juicio, aunque finalmente la plaza 6 de la sección Penal ha decidido celebrarlo a puerta cerrada. En estos momentos, la vista continúa celebrándose.

Entre los testigos se han hallado la hermana de Tulia, a quien ella habría relatado los hechos por teléfono, y agentes de Policía. La víctima, incluida en el sistema Viogén, alertó el 11 de abril a este cuerpo de seguridad sobre la entrada de su exmarido en su domicilio, informándole de que temía por su integridad física. Esta es la información recogida en un oficio de la Policía Nacional remitido, el 28 de abril, a la plaza 2 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba.