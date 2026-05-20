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Violencia machista

El ex marido de Tulia rechaza declarar en el juicio por lesiones previas al crimen en Córdoba

La defensa solicita la suspensión de la vista por supuesta enajenación mental del acusado, pero la jueza decide continuar adelante

Traslado del ex marido de Tulia a la Ciudad de la Justicia, en una imagen de archivo.

Traslado del ex marido de Tulia a la Ciudad de la Justicia, en una imagen de archivo. / A. J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El exmarido de Tulia, la última víctima mortal de la violencia machistaen Córdoba, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar durante el juicio celebrado por la sección Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba. Se le acusa de, presuntamente, entrar en la vivienda de la víctima armado con un martillo, destrozarle el equipo de música, lesionarla y amenazarla.

Según ha podido conocer Diario CÓRDOBA, la defensa ha solicitado suspender la vista por la supuesta enajenación mental del procesado, una petición a la que se ha adherido la Fiscalía, pero la acusación particular se ha opuesto y la jueza, finalmente, ha continuado adelante con el acto.

Los hechos enjuiciados hoy acontecieron, presuntamente, el sábado 11 de abril e iban a ser enjuiciados el lunes siguiente. Sin embargo, una hora antes del juicio, Tulia fue apuñalada mortalmente en el portal de su vivienda y su exmarido, detenido por la Policía como presunto autor de la agresión.

Hoy, por tanto, ha sido trasladado desde la cárcel a la Ciudad de la Justicia para comparecer en la vista oral, pero se ha negado a declarar, como ya hizo en el juzgado de Guardia y también tras ser arrestado por el homicidio. En el procedimiento por la primera denuncia, la fiscal le ha atribuido presuntos delitos de lesiones, amenazas y daños. La acusación particular, ejercida ahora por la familia de la fallecida, se ha adherido a esas conclusiones.

Córdoba. Asesinato violencia de género en la Fuensanta, Pasaje Virgen de Luna 1

Efectivos de emergencias atienden el crimen machista de la Fuensanta, el 13 de abril pasado. / Manuel Murillo

Antes de llegar al juicio, el procesado ya había negado los hechos. Como se recordará, tras la denuncia fue puesto en libertad, pero se le impuso una orden de alejamiento que habría quebrantado el 13 de abril para cometer el crimen. Ambos vivían en el número 1 del pasaje Virgen de Luna, en plantas consecutivas.

A puerta cerrada

Familiares (los hijos y su hermana) y allegados de Tulia, así como medios de comunicación han acudido este miércoles a la Ciudad de la Justicia para seguir el juicio, aunque finalmente la plaza 6 de la sección Penal ha decidido celebrarlo a puerta cerrada. En estos momentos, la vista continúa celebrándose.

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Entre los testigos se han hallado la hermana de Tulia, a quien ella habría relatado los hechos por teléfono, y agentes de Policía. La víctima, incluida en el sistema Viogén, alertó el 11 de abril a este cuerpo de seguridad sobre la entrada de su exmarido en su domicilio, informándole de que temía por su integridad física. Esta es la información recogida en un oficio de la Policía Nacional remitido, el 28 de abril, a la plaza 2 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba.

La Policía confirma que Tulia alertó de que su agresor la acechaba antes de morir

La Policía Nacional ha confirmado a la plaza 2 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba que Tulia le informó de la supuesta presencia de su exmarido en el edificio donde ambos residían horas antes de morir. De este modo, la víctima alertó de que había escuchado ruidos en la vivienda de su expareja, que residía en una planta superior a la suya, en el número 1 del pasaje Virgen de Luna.

En el oficio remitido al juzgado por este cuerpo de seguridad el 28 de abril pasado, precisa que la víctima telefoneó a la Policía a las 6.48 horas del 13 de abril, unas tres horas antes de recibir el apuñalamiento mortal, para alertar del posible quebrantamiento de la orden de alejamiento por parte de su exmarido.

Según describe la Policía, los agentes acudieron al lugar, se entrevistaron con la víctima, le informaron de los trámites a seguir y tocaron la puerta del piso donde podía hallarse el exmarido, pero no la abrió y tampoco lo escucharon en el interior. Después de esto, los agentes se marcharon.

Horas más tarde, cuando Tulia regresaba de sacar a su perro, fue apuñalada en el portal de la vivienda. Su exmarido, supuestamente, roció el inmueble con gas pimienta y también habría dispuesto bombonas de butano en el lugar, lo que movilizó a efectivos sanitarios, policiales y del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

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