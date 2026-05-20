El reto demográfico: Córdoba registra un aumento de nacimientos en 2026, pero siguen siendo más las defunciones

El número de nacimientos en Córdoba ha seguido creciendo en los primeros meses de 2026 respecto al año anterior, pero el saldo natural continúa siendo negativo. Según la estimación mensual del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a marzo, ese mes la provincia registró 438 nacimientos y 686 defunciones.

La diferencia entre ambos datos deja un saldo negativo de 248 personas en el tercer mes del año, ya que fallecieron más cordobeses de los que nacieron. Aun así, la evolución de la natalidad en Córdoba presenta un comportamiento positivo en el primer trimestre del año.

Entre enero y marzo, la provincia acumuló 1.309 nacimientos, lo que supone un crecimiento del 2,51% respecto al mismo periodo de 2025. Este dato confirma una subida de los nacimientos en Córdoba en el inicio de 2026.

Córdoba suma 1.309 nacimientos y 2.180 defunciones hasta marzo

Frente al aumento de los nacimientos, las defunciones en Córdoba alcanzaron las 2.180 personas fallecidas en los tres primeros meses del año. En este caso, el dato supone un descenso del 0,87% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Pese a esa ligera bajada de la mortalidad, la provincia mantiene un saldo natural negativo en el acumulado anual. Hasta marzo, Córdoba contabilizó 871 defunciones más que nacimientos.

Este contraste refleja uno de los principales retos demográficos de la provincia, pues aunque nacen más niños que hace un año, el número de fallecimientos sigue siendo considerablemente superior.

Un recien nacido en brazos de su madre. / Carlos Luján

El reto demográfico para Córdoba

Los datos del INE muestran que Córdoba mejora en natalidad y reduce levemente las defunciones, dos señales positivas dentro de la evolución demográfica provincial. Sin embargo, el desequilibrio entre nacimientos y fallecimientos mantiene la tendencia al envejecimiento de la población y hace que se planteen dudas de futuro respecto al relevo generacional.

Tanto en nacimientos como en defunciones, Córdoba está mejor que la media andaluza, que muestra una tendencia demográfica más débil y regresiva, pues los nacimientos apenas suben en el trimestre un 0,48%, mientras que las defunciones crecen bastante más, hasta +3,03%, dejando un saldo natural negativo: 14.603 nacimientos frente a 21.376 muertes.

Frente al resto de provincias, Córdoba tiene una de las mejores evoluciones. Según los datos del INE, es la tercera que más aumenta en nacimientos, solo por detrás de Almería y Granada, y es la provincia con la mayor caída de defunciones, mejor que Jaén y Cádiz.