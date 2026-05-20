Hacemos Córdoba denuncia "la persistente" falta de transporte a la periferia durante la Feria

El grupo municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha lamentado que la ciudad vuelva a afrontar una nueva edición de la Feria de Nuestra Señora de la Salud “sin que el alcalde haya sido capaz de solucionar los graves problemas de transporte que sufre la periferia para poder acudir al recinto ferial”. Desde la coalición de izquierdas recuerdan que ya el pasado año denunciaron “la discriminación hacia la periferia” por la “insuficiente dotación” del servicio de autobuses de Aucorsa durante la Feria, una situación que, aseguran, “vuelve a repetirse un año más sin que el gobierno municipal haya hecho absolutamente nada para corregirla”. Precisamente este mañana el delegado de Movilidad y presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano, ha informado sobre el dispositivo del transporte público para estos días festivos en Córdoba.

Una periferia "olvidada" para el alcalde

En cualquier caso, para Hacemos Córdoba esta carencia de autobuses a la periferia durante la feria no es más que otro síntoma de que para el alcalde, José María Bellido, la periferia no tiene importancia, ya que la tiene "totalmente olvidada”. En este sentido, desde Hacemos aseguran que el Ayuntamiento presta "muchos menos servicios" a estos barrios que al resto de la ciudad.

Por este motivo, el grupo municipal ha reclamado este miércoles en el consejo de administración de Aucorsa un refuerzo del servicio hacia la periferia durante la Feria, denunciando además que “la flota de autobuses es cada vez menor” con la baja de dos vehículos por antigüedad.

DJ en la caseta de La Prensa, durante la Feria del año pasado. / MANUEL MURILLO

Una Feria sin ordenanza de Feria

En otro orden de cosas, la coalición ha criticado que Córdoba vuelva a iniciar su Feria sin una ordenanza que la regule, ordene e implemente actuaciones necesarias para dignificarla. “El alcalde se está cargando la Feria año tras año por culpa de su falta de gestión y de su ineficacia”, han asegurado en un comunicado. “Hemos pasado de tener una Feria referente a una Feria cada vez más deteriorada, con menos casetas y con una imagen cada vez más alejada de lo que merece Córdoba”, han advertido.

Mesa del botellón y puntos violeta

Asimismo, Hacemos Córdoba ha lamentado que la Mesa del botellón “solo se haya reunido para su constitución y no haya servido para avanzar en alternativas de ocio saludable y alternativo dirigidas a la juventud cordobesa”. En materia de igualdad y seguridad, la coalición ha denunciado que el Ayuntamiento “no ha actuado ni ha mediado para garantizar espacios seguros frente a la violencia machista y la LGTBIfobia”, destacando además que la implantación de puntos violetas y puntos arcoíris está siendo impulsada por la Plataforma Córdoba por la Diversidad, ante la “ausencia” de iniciativa municipal en este ámbito.

Cosificación de las mujeres

Igualmente, han insistido en la necesidad urgente de aprobar una ordenanza que permita evitar situaciones “que perpetúan la cosificación de la mujer”, en referencia a imágenes y elementos exhibidos el pasado año en algunas casetas. Desde Hacemos Córdoba han acusado al alcalde de “vivir en un mundo paralelo” mientras “la falta de gestión es cada vez más evidente”, reprochándole que “permanezca de perfil ante los problemas reales que afectan a la Feria y a la ciudad”. Por último, el grupo municipal ha señalado que habrá que comprobar “cómo se ha planteado la instalación de los toldos y si realmente va a permitir el correcto funcionamiento de servicios esenciales dentro del recinto ferial, como los camiones de Sadeco, los servicios de reparto y el resto de operativos que trabajan diariamente en la Feria”.