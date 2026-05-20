Córdoba compite con Málaga para acoger la nueva autoridad estatal de investigación de accidentes de tren, barco y avión

Córdoba y Málaga han presentado cada una su candidatura para acoger la sede de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, que el Gobierno de España quiere poner en marcha de forma inminente.

Los órganos de nueva creación que van a ocupar la sede central de la nueva agencia estatal son el consejo de la autoridad, la secretaría general y la unidad de asistencia familiar, oscilando entre 30 y 60 empleados como personal destinado en la misma.

El portavoz del gobierno municipal de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ya anunció el pasado mes de abril la candidatura cordobesa, y en concreto ofrecía las dependencias de las que dispone el Ayuntamiento en el estadio municipal de El Arcángel, tanto en la parte baja, para crear espacios de cara al público, como en las plantas construidas, para las oficinas de este organismo.

Torrico recordó que en el estadio aún quedan 18.000 metros cuadrados disponibles y el Gobierno pide 2.300 para establecer oficinas, sala de reuniones, sala de prensa o salón de actos, así como aparcamiento, que también abunda en los alrededores de El Arcángel.

Málaga lo intenta tras la pérdida de la sede de Autoridad Aduanera europea

Sin embargo, Córdoba no es la única ciudad que opta a acoger la sede de la nueva agencia para investigación de accidentes. Tras la pérdida de la sede de Autoridad Aduanera europea, Málaga vuelve a intentarlo con la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios.

Según informa La Opinión de Málaga, las instalaciones que propone la capital de la Costa del Sol para acoger la sede, en función de la disponibilidad, estarían en el edificio Rosalind, en el Málaga TechPark.

En cualquier caso, tanto Córdoba como Málaga tendrán que cumplir una serie de requisitos y será el Ministerio Transportes y Movilidad Sostenible quien deberá tomar la decisión. Entre los criterios a seguir, se encuentran la adecuación de las instalaciones, la conectividad y condiciones que ofrecen las administraciones, y la disponibilidad inmediata.

La elección de sede para este nuevo organismo se enmarca en la política del Gobierno de evitar la concentración de organismos públicos en Madrid, con el fin de dinamizar otras capitales de provincia. El Consejo de Ministros dio la orden el pasado 10 de marzo de iniciar esa búsqueda, de manera "urgente", ante la necesidad de que este nuevo organismo comience a funcionar lo antes posible.

Fachada de la sede de las oficinas municipales en el edificio del estadio EL Arcángel. / CÓRDOBA

Un organismo único multimodal para accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil

Una vez aprobado su Estatuto orgánico y articulado su marco jurídico, la determinación de la sede será una pieza indispensable para realizar las actuaciones que permitan su funcionamiento efectivo, como el nombramiento de personal que integrará el consejo, la secretaría general y la unidad de asistencia familiar.

Frente a la estructura existente actualmente, compuesta de tres comisiones de investigación, distribuidas según el modo de transporte (ferroviario, marítimo y de aviación civil), se crea un organismo único multimodal que asume las competencias de investigación técnica de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

El organismo, con naturaleza jurídica de Autoridad Administrativa Independiente, tiene como propósito reforzar la independencia para el desarrollo de las obligaciones en materia de investigación técnica de accidentes e incidentes en los modos de transportes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, con el objetivo de mejorar la seguridad y prevenir futuros accidentes a través de la realización de investigaciones técnicas que permitan determinar las causas de los accidentes e incidentes y establecer las medidas correctivas que resulten pertinentes.

Para Córdoba, la elección supondría una oportunidad para reforzar su papel como ciudad administrativa y atraer empleo cualificado.